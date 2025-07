ETV Bharat / state

बिहार में सीआरपीएफ जवान के पिता की हत्या, बदमाशों ने ई रिक्शा से खींचकर गोलियों से भूना - ELDERLY MAN MURDERED IN SHEIKHPURA

सीआरपीएफ जवान के पिता की हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 30, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 7:55 AM IST 3 Min Read

शेखपुरा: बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या करने के मामले सामने आते रहते हैं. इसी क्रम में शेखपुरा जिले में बदमाशों ने जमीनी विवाद मामले में गवाही देकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग को ई रिक्शा से खींचकर गोलियों से भून डाला है. मामला अरियरी थाना क्षेत्र के कैमरा गांव का है. सीआरपीएफ जवान के पिता की हत्या: मृतक बुजुर्ग की पहचान कैमरा गांव निवासी 60 वर्षीय कृष्णा राम के रूप में हुई है. कृष्णा राम का बेटा झारखंड में सीआरपीएफ के पद पर कार्यरत है. बताया जा रहा है कि बीच बचाव करने आई एक महिला को भी बदमाशों ने गोली मारी है. घायल महिला को सदर अस्पताल शेखपुरा में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. बिहार में सीआरपीएफ जवान के पिता की हत्या (ETV Bharat) जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में थी गवाही: घायल महिला मोनी देवी ने बताया कि उसकी 6 बीघा जमीन का विवाद लंबे समय से गांव के ही देवनंदन सिंह, जितेंद्र सिंह, नवल किशोर सिंह, भोला कुमार और गोलू कुमार से कोर्ट में चल रहा था. इसी मामले को लेकर सिविल कोर्ट शेखपुरा में गवाही होनी थी.

