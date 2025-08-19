गया: बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. इसी बीच राहुल गांधी को देखने पहुंचे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है. जिससे उसकी मौत हो गई है. मृतक व्यक्ति की पहचान शिवनारायण पासवान निवासी अगार गांव उम्र 58 साल के रूप में हुई है.

राहुल को देखने पहुंचे शख्स को आया हार्ट अटैक: बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला अहियापुर के समीप पहुंचा था. जिसे देखने के लिए अलीपुर थाना अंतर्गत आने वाले अगार गांव निवासी शिवनारायण पासवान भी पहुंचे थे. इस दौरान काफी भीड़ थी. जिससे शिवनारायण पासवान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए.

बिहार में राहुल गांधी की रैली में शख्स को आया हार्ट अटैक ((ETV Bharat))

अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत: शिवनारायण पासवान को जमीन पर गिरा देख परिवार के वासुदेव पासवान तुरंत दौड़कर आए और आनन-फानन में उन्हें टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

''शिवनारायण पासवान मिलनसार व्यक्तिव के व्यक्ति थे. वे निजी स्कूल में शिक्षक थे. राहुल गांधी की एक झलक देखने के दौरान हुई इस घटना से हम लोगों को काफी दुख है''. -रामकुमार यादव, जिला संगठन सचिव, राजद

राहुल गांधी से मिलना चाहते थे शिवनारायण: राजद के जिला संगठन सचिव रामकुमार यादव ने बताया कि शिवनारायण पासवान वोटर अधिकार यात्रा को देखने आए थे. राहुल गांधी को देखना उनकी तमन्ना थी. काफी भीड़ थी. इसी बीच वह बेहोश हो गए और फिर उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

''राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को देखने गए शिवनारायण पासवान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है. मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया है. टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है. वे अलीपुर थाना के अगार गांव के रहने वाले थे''. -सत्यनारायण शर्मा, थानाध्यक्ष अलीपुर

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा : वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए विरोध जताया था. पहले दिन यह यात्रा औरंगाबाद जिले तक पहुंची, जहां दूसरे दिन देव सूर्य मंदिर में पूजा—अर्चना की गई थी.

