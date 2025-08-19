ETV Bharat / state

बिहार में राहुल गांधी की रैली में शख्स को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में तोड़ा दम - VOTER ADHIKAR YATRA

गया में राहुल गांधी को देखने गए बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

VOTER ADHIKAR YATRA
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 8:37 AM IST

3 Min Read

गया: बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. इसी बीच राहुल गांधी को देखने पहुंचे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है. जिससे उसकी मौत हो गई है. मृतक व्यक्ति की पहचान शिवनारायण पासवान निवासी अगार गांव उम्र 58 साल के रूप में हुई है.

राहुल को देखने पहुंचे शख्स को आया हार्ट अटैक: बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला अहियापुर के समीप पहुंचा था. जिसे देखने के लिए अलीपुर थाना अंतर्गत आने वाले अगार गांव निवासी शिवनारायण पासवान भी पहुंचे थे. इस दौरान काफी भीड़ थी. जिससे शिवनारायण पासवान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए.

बिहार में राहुल गांधी की रैली में शख्स को आया हार्ट अटैक ((ETV Bharat))

अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत: शिवनारायण पासवान को जमीन पर गिरा देख परिवार के वासुदेव पासवान तुरंत दौड़कर आए और आनन-फानन में उन्हें टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

''शिवनारायण पासवान मिलनसार व्यक्तिव के व्यक्ति थे. वे निजी स्कूल में शिक्षक थे. राहुल गांधी की एक झलक देखने के दौरान हुई इस घटना से हम लोगों को काफी दुख है''. -रामकुमार यादव, जिला संगठन सचिव, राजद

राहुल गांधी से मिलना चाहते थे शिवनारायण: राजद के जिला संगठन सचिव रामकुमार यादव ने बताया कि शिवनारायण पासवान वोटर अधिकार यात्रा को देखने आए थे. राहुल गांधी को देखना उनकी तमन्ना थी. काफी भीड़ थी. इसी बीच वह बेहोश हो गए और फिर उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

''राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को देखने गए शिवनारायण पासवान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है. मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया है. टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है. वे अलीपुर थाना के अगार गांव के रहने वाले थे''. -सत्यनारायण शर्मा, थानाध्यक्ष अलीपुर

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा : वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए विरोध जताया था. पहले दिन यह यात्रा औरंगाबाद जिले तक पहुंची, जहां दूसरे दिन देव सूर्य मंदिर में पूजा—अर्चना की गई थी.

ये भी पढ़ें-

गया: बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. इसी बीच राहुल गांधी को देखने पहुंचे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है. जिससे उसकी मौत हो गई है. मृतक व्यक्ति की पहचान शिवनारायण पासवान निवासी अगार गांव उम्र 58 साल के रूप में हुई है.

राहुल को देखने पहुंचे शख्स को आया हार्ट अटैक: बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला अहियापुर के समीप पहुंचा था. जिसे देखने के लिए अलीपुर थाना अंतर्गत आने वाले अगार गांव निवासी शिवनारायण पासवान भी पहुंचे थे. इस दौरान काफी भीड़ थी. जिससे शिवनारायण पासवान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए.

बिहार में राहुल गांधी की रैली में शख्स को आया हार्ट अटैक ((ETV Bharat))

अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत: शिवनारायण पासवान को जमीन पर गिरा देख परिवार के वासुदेव पासवान तुरंत दौड़कर आए और आनन-फानन में उन्हें टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

''शिवनारायण पासवान मिलनसार व्यक्तिव के व्यक्ति थे. वे निजी स्कूल में शिक्षक थे. राहुल गांधी की एक झलक देखने के दौरान हुई इस घटना से हम लोगों को काफी दुख है''. -रामकुमार यादव, जिला संगठन सचिव, राजद

राहुल गांधी से मिलना चाहते थे शिवनारायण: राजद के जिला संगठन सचिव रामकुमार यादव ने बताया कि शिवनारायण पासवान वोटर अधिकार यात्रा को देखने आए थे. राहुल गांधी को देखना उनकी तमन्ना थी. काफी भीड़ थी. इसी बीच वह बेहोश हो गए और फिर उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

''राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को देखने गए शिवनारायण पासवान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है. मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया है. टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है. वे अलीपुर थाना के अगार गांव के रहने वाले थे''. -सत्यनारायण शर्मा, थानाध्यक्ष अलीपुर

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा : वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए विरोध जताया था. पहले दिन यह यात्रा औरंगाबाद जिले तक पहुंची, जहां दूसरे दिन देव सूर्य मंदिर में पूजा—अर्चना की गई थी.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

GAYA NEWSBIHAR NEWSहार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौतबिहार में राहुल गांधीBIHAR ELECTION 2025VOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

17% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, लालू-तेजस्वी के साथ करेंगे 'खेला'?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.