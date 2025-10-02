ETV Bharat / state

बिहार में बुजुर्ग को जिंदा खा गया बाघ, रात में चौकसी कर रहे ग्रामीण

बेतिया: बिहार के बेतिया में बाघ के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है. मृत किसान की पहचान किशुन महतो उम्र 61 साल के रूप में हुई है. घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं. घटना मंगुराहा वन क्षेत्र के खेखरिया टोला गांव की है.

मवेशी चराने गया था बुजुर्ग: किशुन महतो (मृतक) पत्नी श्रीदेवी ने बताया कि रोज की तरह आज भी वो मवेशी लेकर खेत गए थे. मवेशियों को चराने के बाद शाम में घर वापस आ रहे थे, तभी पंडई नदी के पास अचानक बाघ ने हमला कर दिया और घसीटते हुए खेत में लेकर चला गया.

वन विभाग ने चलाया सर्च अभियान: वहीं, जब वो वापस घर नहीं आए तो तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद किशुन महतो (मृतक) को ढूंढा, लेकिन जब तक उनकी मौत हो गई थी.

बाघ को किया जा रहा ट्रैक: वन विभाग के कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. साथ ही बाघ के पगमार्क से बाघ को ट्रैक किया जा रहा है. बाघ जंगल में है या खेत में इसकी जांच भी वन विभाग की टीम कर रही है.

दहशत में ग्रामीण: कैरी, खेखरिया और महायोगीन गांव में दहशत का माहौल है. लोगों को आशंका है कि शिकार के लिए बाघ एक बार फिर गांव की तरफ लौट सकता है. जिससे वो लाठी डंडे के सहारे अपनी और गांव की रक्षा कर रहे हैं.

''बुजुर्ग के शव को बरामद कर लिया गया है. परिजनों की ओर से आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है''. -राकेश कुमार, सहोदरा थानाध्यक्ष