ETV Bharat / state

बिहार में बुजुर्ग को जिंदा खा गया बाघ, रात में चौकसी कर रहे ग्रामीण

बेतिया में बाघ ने बुजुर्ग को मार डाला है. मवेशी चराने के दौरान पर बाघ ने हमला किया और खेत में ले जाकर शिकार किया.

BETTIAH TIGER ATTACK
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बिहार के बेतिया में बाघ के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है. मृत किसान की पहचान किशुन महतो उम्र 61 साल के रूप में हुई है. घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं. घटना मंगुराहा वन क्षेत्र के खेखरिया टोला गांव की है.

मवेशी चराने गया था बुजुर्ग: किशुन महतो (मृतक) पत्नी श्रीदेवी ने बताया कि रोज की तरह आज भी वो मवेशी लेकर खेत गए थे. मवेशियों को चराने के बाद शाम में घर वापस आ रहे थे, तभी पंडई नदी के पास अचानक बाघ ने हमला कर दिया और घसीटते हुए खेत में लेकर चला गया.

वन विभाग ने चलाया सर्च अभियान: वहीं, जब वो वापस घर नहीं आए तो तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद किशुन महतो (मृतक) को ढूंढा, लेकिन जब तक उनकी मौत हो गई थी.

बाघ को किया जा रहा ट्रैक: वन विभाग के कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. साथ ही बाघ के पगमार्क से बाघ को ट्रैक किया जा रहा है. बाघ जंगल में है या खेत में इसकी जांच भी वन विभाग की टीम कर रही है.

दहशत में ग्रामीण: कैरी, खेखरिया और महायोगीन गांव में दहशत का माहौल है. लोगों को आशंका है कि शिकार के लिए बाघ एक बार फिर गांव की तरफ लौट सकता है. जिससे वो लाठी डंडे के सहारे अपनी और गांव की रक्षा कर रहे हैं.

''बुजुर्ग के शव को बरामद कर लिया गया है. परिजनों की ओर से आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है''. -राकेश कुमार, सहोदरा थानाध्यक्ष

क्या कहते हैं वन संरक्षण सह निदेशक: वहीं, वन संरक्षण सह निदेशक डॉ. नेशामनी ने कहा कि, घटना की सूचना गांव के मुखिया की ओर से दी गई थी. विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं।. बाघ की ट्रैकिंग की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

मोतिहारी में रेलवे ढाला पर दिखा बाघ, पुलिस और वन विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह

बगहा में किसान की जान लेने वाला बाघ पकड़ाया, अब पटना में होगा इलाज

धान के खेत में काम कर रहा था किसान, बाघ ने बनाया निवाला! टाइगर ट्रैकर पर भी हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

बेतिया में बाघ का हमलाबेतिया में बुजुर्ग की मौतBIHAR NEWSBETTIAH TIGER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 में बागी बढ़ाएंगे सियासी दलों की टेंशन, 2020 में इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल

'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?

'तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले CM', RJD प्रदेश अध्यक्ष का दावा- 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

25 साल से नहीं मिली जीत, फिर से मैदान में उतरेंगे 'लालू प्रसाद यादव', इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.