बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में शुमार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें उपचाराधीन एक बुजुर्ग मरीज की खिड़की से गिरने के कारण मौत हो गई. मृतक की पहचान 84 वर्षीय दिला राम निवासी बिलासपुर के रूप में की गई है.

दिला राम बीते कुछ समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें दो दिन पहले ही उनके परिजनों ने उन्हें एम्स बिलासपुर के कैंसर वार्ड में भर्ती करवाया था. वो अस्पताल की पहली मंजिल पर बेड नंबर 115 पर भर्ती थे. रविवार रात उन्हें नियमानुसार कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद वो देर रात करीब 1 बजे बाथरूम जाने के लिए बाहर निकले.

मिली जानकारी के अनुसार कीमोथेरेपी के बाद बुजुर्ग की हालत शायद सामान्य नहीं थी. उन्होंने अपने तीमारदार को बिना बताए अकेले ही बाथरूम की ओर रुख किया, लेकिन बाथरूम जाने की बजाय वो गलती से खिड़की की ओर चले गए. बताया जा रहा है कि खिड़की पर कोई रेलिंग नहीं थी, जिसके चलते बुजुर्ग संतुलन खो बैठा और पहली मंजिल से नीचे गिर गया. मौके पर मौजूद स्टाफ ने जब गिरने की आवाज सुनी तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. तत्काल बुजुर्ग को नीचे से उठाकर इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि 'मृतक के परिजनों ने अपने बयान में कहा है कि यह एक दुखद हादसा है और मरीज गलती से खिड़की की ओर निकल गए थे, जिससे वो नीचे गिर गए पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.'

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

वही, इस हादसे के बाद एम्स बिलासपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल एम्स से मरीजों की सुरक्षा को लेकर बेहतर प्रबंधन और सतर्कता की अपेक्षा रहती है. पहली मंजिल पर स्थित वार्ड में खुले में खिड़की होना और उस पर उचित सुरक्षा गार्ड या ग्रिल न होना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है. इसके अलावा, बुजुर्ग मरीज को अकेले बाथरूम जाने देना, वह भी कीमोथेरेपी के तुरंत बाद, तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ दोनों की जिम्मेदारी पर प्रश्नचिह्न लगाता है.

अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है. एम्स जैसे संस्थान में ऐसी घटनाएं दुर्लभ मानी जाती हैं, लेकिन जब होती हैं तो वे पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती हैं. बुजुर्ग मरीजों की देखरेख, विशेष रूप से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए अधिक सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता होती है. अब देखना यह होगा कि क्या एम्स प्रशासन इस घटना से सबक लेते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार करता है या फिर यह मामला भी अन्य हादसों की तरह धीरे-धीरे भुला दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: आफत की बारिश! हिमाचल में 24 घंटों में 101.2 करोड़ का नुकसान, 1281 सड़कें बंद, अभी तक 326 लोगों की मौत