महराजगंज में खाद वितरण केंद्र पर बुजुर्ग किसान की मौत, हार्ट अटैक की आशंका - FARMER DIES IN MAHARAJGANJ

निचलौल उपजिलाधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि समिति में ज्यादा भीड़ नहीं थी. किसान को अधिक देर खड़ा भी नहीं रहना पड़ा था.

Photo Credit: ETV Bharat
किसान रमाशंकर की मौत के बाद मौके पर पहुंचे लोग (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 10:37 PM IST

2 Min Read

महराजगंज: जिले के सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में गुरुवार को खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने पहुंचे एक बुजुर्ग किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. किसान की पहचान 65 वर्षीय रमाशंकर चौरसिया के रूप में हुई है.

सुबह से ही लाइन में लगे थे, शाम को आयी बारी: निचलौल उपजिलाधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने कहा कि मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारण सामने आएगा. गुरुवार को सिसवा क्षेत्र के सबयां वार्ड निवासी रमाशंकर चौरसिया बीजापार सहकारी समिति पर खाद लेने पहुंचे थे. वे सुबह से ही लाइन में लगे थे.

गोदाम में पहुंचने पर हो गये अचेत: शाम करीब 5 बजे जब उनकी बारी आई, तो उन्होंने वितरण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं. जब वह खाद लेने के के लिए गोदाम के अंदर गए, तो उसी दौरान वे अचेत होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद समिति कर्मियों और अन्य किसानों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला. उनको एंबुलेंस से सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

क्या कह रहे हैं निचलौल के एसडीएम: उपजिलाधिकारी निचलौल नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि समिति में ज्यादा भीड़ नहीं थी. किसान को अधिक देर खड़ा भी नहीं रहना पड़ा था. प्राथमिक रूप से मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. किसान रमाशंकर का अंगूठा खाद वितरण प्रक्रिया के दौरान पहले ही लग चुका था. कोठीभार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

