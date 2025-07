ETV Bharat / state

रेवाड़ी में अमर हुई बुजुर्ग दंपति की प्रेम कहानी! पत्नी की मौत के बाद पति ने प्राण त्यागे, ढोल-बाजे संग अंतिम यात्रा - ELDERLY COUPLE DIES IN HARYANA

Elderly Couple Dies In Haryana ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 31, 2025 at 8:20 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 10:23 AM IST 3 Min Read

रेवाड़ी: पीथनवास गांव में बुधवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. 93 वर्षीय दलीप सिंह और उनकी 90 वर्षीय पत्नी सुरजी देवी की आधे घंटे के अंतराल में मृत्यु हो गई. ग्रामीणों और परिजनों ने कहा कि दोनों के बीच अटूट प्रेम था. ऐसा प्रेम उन्होंने नहीं देखा. उनका प्रेम अमर हो गया. ये घटना गांव में हर किसी की जुबान पर है. उनकी मृत्यु की खबर ने गांव में हर किसी को भावुक कर दिया. ये घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. 90 साल का साथ और अटूट प्रेम: दलीप सिंह और सुरजी देवी का विवाह 70 साल से अधिक समय तक चला. उनके बेटे फूल सिंह ने बताया कि उन्होंने कभी माता-पिता के बीच मनमुटाव नहीं देखा. दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहे थे. उनके तीन पौत्र और चार पड़पौत्र हैं. उन्होंने अपने जीवनकाल में चौथी पीढ़ी को देखा. परिवार के अनुसार, दंपति का प्रेम इतना गहरा था कि एक-दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. सुबह की चाय और आखिरी मुलाकात: बुधवार सुबह सब कुछ सामान्य था. फूल सिंह की पत्नी अपनी सास सुरजी देवी और ससुर दलीप सिंह के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई. सुरजी ने चाय पीने से मना कर दिया, जबकि दलीप सिंह चाय का कप लेकर बाहर चले गए. कुछ देर बाद पुत्रवधू दोबारा चाय के लिए पूछने गई तो देखा कि सुरजी चारपाई पर लेटी हुई थीं. बार-बार पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिला. जब उन्होंने शरीर को छुआ तो वह निढाल पड़ा था. परिवार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने सुरजी को मृत घोषित कर दिया. पत्नी की मृत्यु का सदमा ना सह सके दलीप सिंह: दलीप सिंह उस वक्त बाहर कुर्सी पर बैठे थे. जब उन्हें पत्नी के जाने की खबर मिली, तो वे सन्न रह गए. परिवार उनके पास पहुंचा तो देखा कि दलीप भी कुर्सी पर ही हमेशा के लिए शांत हो चुके थे. शायद पत्नी का गम उनके लिए असहनीय था. आधे घंटे में दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

Last Updated : July 31, 2025 at 10:23 AM IST