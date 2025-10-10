ETV Bharat / state

करवा चौथ पर बुलंदशहर में बुजुर्ग दंपती ने की आत्महत्या; मिर्जापुर में मां ने मासूम बेटी के साथ दी जान, पुलिस जांच में जुटी

बुजुर्ग दंपती (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 10:14 PM IST 3 Min Read