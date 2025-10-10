करवा चौथ पर बुलंदशहर में बुजुर्ग दंपती ने की आत्महत्या; मिर्जापुर में मां ने मासूम बेटी के साथ दी जान, पुलिस जांच में जुटी
बुलंदशहर के अतरौली कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर बढ़ेरा गांव के रहने वाले थे बुजुर्ग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 10:14 PM IST
बुलंदशहर/मिर्जापुर : यूपी के दो अलग-अलग जिलों में आत्महत्या की वारदात सामने आई है. बुलंदशहर में शुक्रवार को करवा चौथ के दिन बुजुर्ग दंपती ने आत्महत्या कर ली, वहीं मिर्जापुर में एक महिला ने अपनी मासूम बेटी के साथ जान दे दी. आत्महत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस जांच में जुट गई है.
बुलंदशहर के अतरौली कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर बढ़ेरा गांव के एक बुजुर्ग दंपती ने शुक्रवार को करवा चौथ के दिन आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान पूरन सिंह (72) और उनकी पत्नी चमेली देवी (70) के रूप में हुई है.
परिजनों के अनुसार, बुजुर्ग दंपती में सुबह कहासुनी हुई थी. इसके बाद पूरन सिंह अपनी पत्नी को गंगा स्नान के बहाने सुबह करीब आठ बजे घर से रामघाट ले गए थे. लगभग सुबह करीब 10 बजे दोनों ने आत्महत्या कर ली. स्थानीय लोगों ने तत्काल रामघाट पुलिस को सूचना दी.
रामघाट थाना प्रभारी यंग बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पूरन सिंह की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. चमेली देवी को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में उनकी भी मौत हो गई. रामघाट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेज दिया है.
मिर्जापुर में मां ने बेटी के साथ दी जान : मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के दिघुली गांव में मां-बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों के अनुसार, गांव की रहने वाली सरस्वती अपनी बेटी (6) के साथ गुरुवार के सुबह 11 बजे घर से दवा कराने के बहाने निकली हुई थी. वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो शुक्रवार को दोनों का शव मिलने से हड़कंप मच गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ग्रामीणों के मुताबिक, सरस्वती और उनके पति के बीच विवाद चल रहा था.
लालगंज थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने फोन से सूचित किया था कि एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. घर से निकल कर गई थी. जिसके बाद आत्महत्या कर ली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है.
