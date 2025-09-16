ETV Bharat / state

आगरा में चार्जिंग के समय ई-स्कूटी में लगी आग; मकान में सो रहे बुजुर्ग दंपति की जिंदा जलकर मौत

आगरा में चार्जिंग के समय ई-स्कूटी में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 2:40 PM IST 2 Min Read