आगरा में चार्जिंग के समय ई-स्कूटी में लगी आग; मकान में सो रहे बुजुर्ग दंपति की जिंदा जलकर मौत

लोहामंडी एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि ई-स्कूटी चार्जिंग के दौरान मंगलवार सुबह करीब 4 बजे शॉर्ट शर्किट से आग लगी.

आगरा में चार्जिंग के समय ई-स्कूटी में लगी आग.
आगरा में चार्जिंग के समय ई-स्कूटी में लगी आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 2:40 PM IST

आगरा: मकान की गैलरी में चार्जिंग में लगी ई-स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई. देखते ही देखते यह आग पूरे मकान में फैल गई. गैलरी के बगल में ही ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे बुजुर्ग दंपति आग की चपेट में आ गए. जब तक लोग उन्हें बचाने के लिए पहुंचते बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं, बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. यह हृदय विदारक घटना आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर कॉलोनी में मंगलवार तड़के करीब 4 बजे हुई.

लोहामंडी एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि प्रमोद का 40 गज का मकान है. मकान की गैलरी में ही प्रमोद ने अपनी ई-स्कूटी चार्जिंग पर लगाई. इसके बाद वह मकान की पहली मंजिल पर सोने चले गए. ई-स्कूटी चार्जिंग के दौरान मंगलवार सुबह करीब 4 बजे शॉर्ट शर्किट से आग लगी. देखते ही देखते आग की लपटों में मकान घिर गया. आग की लपटों में भगवती प्रसाद और उर्मिला देवी के साथ ही प्रमोदी की बेटी काकुल भी आ गए.

बेटी काकुल ने शोर मचाया तो मकान की पहली मंजिल पर सो रहे पिता प्रमोद और अन्य परिजन दौड़कर वहां पहुंचे. तब तक आग की लपटों में भगवती प्रसाद की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. करीब डेढ़ घंटे बाद उर्मिला देवी ने अस्पताल में उपचार दम तोड़ दिया.

बेटी का शोर सुनकर पहुंचा तो सब जल चुका था: प्रमोद ने बताया कि बेटी काकुल की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली तो मां और पिताजी के पास कमरे में गया. शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसी भी मदद के लिए पहुंचे. लोगों की मदद से माता-पिता को बाहर निकाला. तब तक पिता भगवती प्रसाद की जिंदा जलने से मौत हो चुकी थी. मां उर्मिला देवी की सांसें चल रही थी, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान मां की भी मौत हो गई.

बुजुर्ग माता-पिता की मौत से मचा कोहराम: जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी प्रमोद अग्रवाल परचून का कारोबार करते हैं. इनके मकान के पास ही परचून की दुकान भी है. प्रमोद अग्रवाल के साथ ही इनके पिता भगवती प्रसाद (95) और मां उर्मिला देवी (85) भी रहते हैं. प्रमोद के बड़े भाई विजय मथुरा में रहते हैं, जबकि छोटा भाई रामेश्वर बिचपुरी में रहते हैं. परिवार में प्रमोद पत्नी और बेटी के अलावा माता-पिता भी रहते थे.

