धौलपुर : दिहोली थाना क्षेत्र के मढ़ा बुजुर्ग गांव में खेत के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग दंपती की युवक ने खेत में पटक कर डंडों से मारपीट कर दी. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया खेत के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. एक युवक ने बुजुर्ग मुन्नालाल एवं उसकी पत्नी आशा देवी की पिटाई की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी

जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग मुन्नालाल अपनी पत्नी आशा देवी के साथ ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने गया था. इसी दौरान गांव का ही एक युवक विरोध करने पहुंच गया. युवक ने बुजुर्ग महिला को खेत में पटक लिया और लात घुसे एवं डंडों से पिटाई कर दी. जब बुजुर्ग मुन्नालाल बचाने आया तो आरोपी युवक ने उसकी भी डंडों से पिटाई कर दी. आरोपी ने दौड़ा-दौड़ा कर पति-पत्नी को खेत में पीटा है.

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.