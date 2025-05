ETV Bharat / state

कोरबा स्वास्थ्य विभाग का वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम, बुजुर्गों की हुई स्क्रीनिंग, सबसे ज्यादा मिले मोतियाबिंद के मरीज - ELDERLY CARE PROGRAM IN KORBA

कोरबा में वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम ( ETV BHARAT )

कोरबा: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम के तहत बुजुर्ग मरीजों की जांच की जा रही है. जिले के अलग अलग विकासखंडों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों की जांच की गई है. बुजुर्गों के स्वास्थ्य का क्या हाल है. यह पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर बुजुर्गों के स्क्रीनिंग की है. यह जांच अलग-अलग तिथि पर अलग-अलग स्थानों पर हुई है. कोरबा के किन इलाकों में हुई जांच ?: अभी तक कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली और पोड़ी उपरोड़ा में 55 हजार ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई है. जिसमें बीपी, शुगर, हर्निया और इस तरह की अनेक बीमारियों की जांच की गई है. इनमें लगभग 10 फ़ीसदी मरीज मोतियाबिंद या आंखों परेशानी वाले प्रारंभिक लक्षण से ग्रसित मिले हैं. कोरबा में वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम (ETV BHARAT) यह जांच सीएचओ द्वारा किए गए: हालांकि यह जांच रूलर हेल्थ ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ओर से की गई है, विभिन्न गांवों में मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों के नाम, पता और संपर्क नंबर को विभाग की ओर से एकत्र किया गया है. आने वाले दिनों में इन मरीजों को संबंधित गांवों से निकालकर मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में लाया जाएगा. यहां पर मोतियाबिंद की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराई जाएगी. कोरबा के सीएमएचओ का दफ्तर (ETV BHARAT) स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी: मोतियाबिंद के इन मरीजों का ऑपरेशन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराया जाएगा. इसके साथ ही मरीजों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी.इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है. ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी में केवल एक नेत्र सहायक का पद होता है, इसलिए ग्रामीणों को हायर सेंटर लाकर और भी बेहतर इलाज की सुविधा दिए जाने की बात विभाग ने कही है.

