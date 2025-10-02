ETV Bharat / state

बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर, आधुनिक सुविधाओं से है लैस

कोरिया में एल्डरली केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया.इस सेंटर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी.

Elderly care center for elderly
बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 1:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया : कोरिया जिले में वृद्धजनों के लिए एल्डरली केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ.जिसमें बुजुर्गों के लिए सामान्य चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी. इस सेंटर में वृद्धजनों के लिए सामान्य चिकित्सा सुविधा के अलावा एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और पंचकर्म थेरेपी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.


कार्यक्रम में वृद्धजनों का सम्मान : एल्डरली केयर सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में जिले भर से आए वृद्धजनों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया.

Elderly care center for elderly
विधायक भैयालाल राजवाड़े ने बुजुर्गों का सम्मान किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
इस दौरान कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है और वृद्धजनों के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं.इस दौरान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिलेवासियों से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की.
बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर (Etv Bharat)

हमें अपने बुजुर्ग माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए. वृद्ध सेवा में सभी तीर्थ और धाम हैं, इसलिए उनकी सेवा और पूजा करना चाहिए- चंदन त्रिपाठी,कलेक्टर

Elderly care center for elderly
एल्डरली केयर सेंटर में बुजुर्गों का इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुजुर्गों ने सुविधाओं की सराहना की : वहीं इस मौके पर वृद्धजनों ने बताया कि उन्हें एल्डरली केयर सेंटर में बहुत अच्छा इलाज मिला और उनकी सेहत में सुधार हुआ. उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं.

Elderly care center for elderly
बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार की तरफ से यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. इस सुविधा से लोग दवाइयों का सेवन कम कर पाएंगे और स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे- रमेश, बुजुर्ग

Elderly care center for elderly
लोगों ने सरकार की कोशिश को सराहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने माता पिता की सेवा करने पर दिया जोर : इस दौरान विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि एक दिन हम सभी को भी वृद्धावस्था से गुजरना होगा.इसलिए हमें अपने माता-पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि माता-पिता ने हमें पढ़ाया, पालन-पोषण किया और बड़ा किया. अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए.


कोरिया जिले में वृद्धजनों के लिए एल्डरली केयर सेंटर का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण पहल है.इस सेंटर में वृद्धजनों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं. वृद्धजनों ने सरकार की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरुरी हैं.

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

कबीरधाम में शाही दशहरा का आगाज, रावण दहन के बाद निकलेगी राजा की सवारी

बस्तर दशहरा: मावली परघाव की रस्म संपन्न, मां की डोली का हुआ भव्य स्वागत

For All Latest Updates

TAGGED:

CARE CENTER FOR ELDERLYEQUIPPED WITH MODERN FACILITIESएल्डरली केयर सेंटरस्वास्थ्य सुविधाएंELDERLY CARE CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.