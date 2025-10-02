ETV Bharat / state

बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर, आधुनिक सुविधाओं से है लैस

कार्यक्रम में वृद्धजनों का सम्मान : एल्डरली केयर सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में जिले भर से आए वृद्धजनों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया.

कोरिया : कोरिया जिले में वृद्धजनों के लिए एल्डरली केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ.जिसमें बुजुर्गों के लिए सामान्य चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी. इस सेंटर में वृद्धजनों के लिए सामान्य चिकित्सा सुविधा के अलावा एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और पंचकर्म थेरेपी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर (Etv Bharat)

हमें अपने बुजुर्ग माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए. वृद्ध सेवा में सभी तीर्थ और धाम हैं, इसलिए उनकी सेवा और पूजा करना चाहिए- चंदन त्रिपाठी,कलेक्टर



एल्डरली केयर सेंटर में बुजुर्गों का इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस दौरान कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है और वृद्धजनों के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं.इस दौरान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिलेवासियों से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की.

बुजुर्गों ने सुविधाओं की सराहना की : वहीं इस मौके पर वृद्धजनों ने बताया कि उन्हें एल्डरली केयर सेंटर में बहुत अच्छा इलाज मिला और उनकी सेहत में सुधार हुआ. उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं.





बुजुर्गों के लिए एल्डरली केयर सेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार की तरफ से यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. इस सुविधा से लोग दवाइयों का सेवन कम कर पाएंगे और स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे- रमेश, बुजुर्ग

लोगों ने सरकार की कोशिश को सराहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने माता पिता की सेवा करने पर दिया जोर : इस दौरान विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि एक दिन हम सभी को भी वृद्धावस्था से गुजरना होगा.इसलिए हमें अपने माता-पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि माता-पिता ने हमें पढ़ाया, पालन-पोषण किया और बड़ा किया. अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए.





कोरिया जिले में वृद्धजनों के लिए एल्डरली केयर सेंटर का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण पहल है.इस सेंटर में वृद्धजनों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं. वृद्धजनों ने सरकार की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरुरी हैं.

