15 साल की बड़ी बहन ने छोटी बहन को मार डाला, कसूर सिर्फ इतना कि बाजार चलने की जिद थी - ELDER SISTER KILLED YOUNGER SISTER

15 साल की बड़ी बहन अकेले जाना चाहती थी बाजार, रास्ते में 7 साल की मासूम का गला घोंटा, फिर जुर्म भी कबूला

Satna kripalpur murder case Elder Sister Killed Younger Sister
बाजार जाने की जिद, बदले में मिली मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read

सतना : मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है. यहां एक बड़ी बहन ने अपनी ही छोटी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. छोटी बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि वह बड़ी बहन के साथ बाजार जाने की जिद कर रही थी. 7 साल की मासूम की मौत के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो 15 साल की बहन ने हत्या का जुर्म कबूल लिया.

बड़ी बहन को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय पेश किया और उसे किशोर न्यायालय से बाल सुधार गृह भेजा गया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये घटना सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत कृपालपुर की है. यहां 16 अगस्त की शाम सड़क किनारे एक खेत में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिला था. मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा बच्ची के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि मासूम की मौत गला घोंटकर की गई थी. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

सतना में हुए इस मर्डर केस ने पुलिस को भी चौंका दिया (Etv Bharat)

बाजार जाने की जिद, बदले में मिली मौत

सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक, '' पुलिस जांच में सामने आया कि कृपालपुर निवासी गौड़ परिवार की मासूम बच्ची 16 अगस्त के दिन अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार जाने की जिद कर रही थी. जैसे ही बड़ी बहन ऑटो में बैठी तो छोटी बहन भी जिद करते हुए उसी के साथ ऑटो में बैठ गई. जब बड़ी बहन ने उसे मना किया तो वह नहीं मानी. उसकी जिद देखकर ऑटो चालक परेशान हो गया और दोनों को दूसरे ऑटो में जाने का कहकर चला गया. यह बात बड़ी बहन को नागवार गुजरी और 15 वर्षीय बड़ी बहन ने रास्ते में 7 वर्षीय छोटी बहन का गला दबाकर खेत में फेंक दिया और बाजार चली गई.''

खेत किनारे मिला था शव

पुलिस के मुताबिक बड़ी बहन ने सोचा कि शायद छोटी बहन उठकर घर चली गई होगी. लेकिन उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे. जब बड़ी बहन बाजार से वापस लौट कर आई तो देखा कि छोटी बहन खेत किनारे अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, तो वह वहां से भग निकली. तभी किसी ने ये जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शंका के आधार पर बड़ी बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पूछताछ में बड़ी बहन ने हत्या करना स्वीकार किया. इसके बाद 15 वर्षीय नाबालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

