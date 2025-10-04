ETV Bharat / state

छोटे भाई ने स्कूल को दान में दी जमीन, मालिकाना हक को लेकर बड़े भाई ने बच्चों को विद्यालय से निकाला बाहर!

पलामू में जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा अजीब मामला सामने आया है.

elder brother expelled children from school building over land dispute In Palamu
चोरटिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 4, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला में जमीन विवाद को लेकर वैसे तो मामले आम है. लेकिन ये केस कुछ अलग है. क्योंकि इसमें मामला थोड़ा सरकारी है. जिसके बाद ये मसला और पेचीदा हो गया है.

दरअसल, छोटे भाई ने सरकारी स्कूल के भवन निर्माण के लिए जमीन को दान कर दिया था. इस जमीन पर सरकारी स्कूल का भवन बनकर तैयार हो गया और उसमें कई वर्षों से पढ़ाई भी चल रही है. इसी बीच बड़े भाई और छोटे भाई की बीच जमीन का विवाद शुरू हो गया. जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया.

ये पूरी घटना पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के चोरटिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बिश्रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पड़कर थाना ले गयी. पूरे मामले में स्कूल की तरफ से पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, ना ही शिक्षा विभाग के तरफ से किसी ने पुलिस को आवेदन दिया है.

बच्चों को स्कूल से बाहर निकलने वाला व्यक्ति कई वर्षों से बाहर रहता था, इसी बीच छोटे भाई ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए जमीन को दान कर दिया था. जब बड़ा भाई वापस लौटा और छोटे भाई से जमीन में हिस्सा मांग रहा था लेकिन दोनों के बीच जमीन की हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो गया. जिस जमीन पर सरकारी स्कूल का भवन बना है उस पर बड़ा भाई अपना दावा कर रहा है. शुक्रवार को बड़ा भाई सरकारी स्कूल में पहुंचा और बच्चों को डांटते हुए क्लास रूम से बाहर निकाल दिया.

स्कूल में हंगामा कर रहे आरोपी को थाना लाया गया है. लेकिन स्कूल की तरफ से आवेदन अब तक नहीं मिला है पुलिस लगातार उनसे आवेदन की मांग कर रही है. इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसकी भी जांच की जा रही है. -ऋषिकेश दुबे, बिश्रामपुर थाना प्रभारी.

इसे भी पढ़ें- जमीन विवाद का निपटारा बड़ी चुनौती, महकमे की ओर से डीसी को लिखा गया पत्र!

इसे भी पढ़ें- रांची में जमीन विवाद के बाद भिड़े दो गुट, कार में लगाई आग

इसे भी पढे़ं- कोडरमा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, कई लोग घायल - Land dispute in Koderma

For All Latest Updates

TAGGED:

जमीन विवाद पर स्कूल में हंगामाELDER BROTHER EXPELLED CHILDRENSCHOOL BUILDING OVER LAND DISPUTEPALAMULAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.