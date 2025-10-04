ETV Bharat / state

छोटे भाई ने स्कूल को दान में दी जमीन, मालिकाना हक को लेकर बड़े भाई ने बच्चों को विद्यालय से निकाला बाहर!

पलामूः जिला में जमीन विवाद को लेकर वैसे तो मामले आम है. लेकिन ये केस कुछ अलग है. क्योंकि इसमें मामला थोड़ा सरकारी है. जिसके बाद ये मसला और पेचीदा हो गया है.

दरअसल, छोटे भाई ने सरकारी स्कूल के भवन निर्माण के लिए जमीन को दान कर दिया था. इस जमीन पर सरकारी स्कूल का भवन बनकर तैयार हो गया और उसमें कई वर्षों से पढ़ाई भी चल रही है. इसी बीच बड़े भाई और छोटे भाई की बीच जमीन का विवाद शुरू हो गया. जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया.

ये पूरी घटना पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के चोरटिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बिश्रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पड़कर थाना ले गयी. पूरे मामले में स्कूल की तरफ से पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, ना ही शिक्षा विभाग के तरफ से किसी ने पुलिस को आवेदन दिया है.

बच्चों को स्कूल से बाहर निकलने वाला व्यक्ति कई वर्षों से बाहर रहता था, इसी बीच छोटे भाई ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए जमीन को दान कर दिया था. जब बड़ा भाई वापस लौटा और छोटे भाई से जमीन में हिस्सा मांग रहा था लेकिन दोनों के बीच जमीन की हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो गया. जिस जमीन पर सरकारी स्कूल का भवन बना है उस पर बड़ा भाई अपना दावा कर रहा है. शुक्रवार को बड़ा भाई सरकारी स्कूल में पहुंचा और बच्चों को डांटते हुए क्लास रूम से बाहर निकाल दिया.