एकलव्य स्पोर्ट्स एरिना ओपन बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट का कोरबा में समापन - BADMINTON TOURNAMENT

एकलव्य इंडिपेंडेंस कप के पहले सीजन के प्रथम विजेता का खिताब जीतने वाले रविकिशन भगत रहे.

टूर्नामेंट का कोरबा में समापन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2025 at 8:11 PM IST

कोरबा: स्वतंत्रता दिवस पर एकलव्य स्पोर्ट्स एरिना कोरबा द्वारा आयोजित ओपन बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट का समापन हो गया. सुबह साढ़े आठ बजे से देर रात दस बजे तक मुकाबले चले. जिसके बाद एकलव्य इंडिपेंडेंस डे कप-1 के पहले विजेताओं का निर्णय हुआ. टूर्नामेंट के पहले सीजन में अंडर-17 बालक वर्ग में रवि किशन भगत विजेता तो उपविजेता अमन स्वर्णकार बने. 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में गौतम विजेता और मिथिलेश प्रसाद सिंह उपविजेता रहे. इसी तरह महिला वर्ग में देवांशी विजेता और रिया पासी उपविजेता रहीं. आयोजन के मुख्य अतिथि रहे महेश गुप्ता, डॉ पीएस सिसोदिया और धन मसीह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया. इस एक दिवसीय ओपन सिंगल्स टूर्नामेंट में 3 कैटेगरी में प्रतियोगिताएं हुई. जिसमें कुल 76 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

एकलव्य इंडिपेंडेंस कप: एकलव्य इंडिपेंडेंस डे कप-1 अंतर्गत ओपन बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट 15 अगस्त को एकलव्य स्पोर्ट्स एरिना के भव्य डबल बैडमिंटन कोर्ट में आयोजित किया गया. कोरबा जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा और सचिव गोपाल शर्मा भी आयोजन में शामिल हुए.

संयुक्त प्रयास से आयोजन: एकलव्य स्पोर्ट्स एरिना कोरबा के अध्यक्ष डॉ संजय अग्रवाल ने कहा कि समिति के संयुक्त प्रयास, वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव, कड़ी मेहनत और समर्पण ने इस आयोजन को एक बड़ी सफलता दिलाई. सभी खिलाड़ियों ने कोर्ट में उम्दा प्रदर्शन किया. एकलव्य इंडिपेंडेंस कप के पहले सीजन के प्रथम विजेता का खिताब जीतने वाले रविकिशन भगत बहुत प्रतिभाशाली है. उन्होंने सभी दिग्गज खिलाड़ियों को शिकस्त दी. युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सलाम। 17 वर्ष से अधिक आयु पुरुष वर्ग में गौतम, अंडर 17 में रविकिशन भगत एवं महिला वर्ग में देवांशी विजेता रहीं. डॉ अग्रवाल ने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी खिलाड़ियों का हार्दिक आभार जताया.

79वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन: क्लब की ओर से मनीष गुप्ता ने कहा कि अतिथियों, दर्शकों, प्रतिभागियों और केडीबीए तथा एकलव्य स्पोर्ट्स एरीना के सदस्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के 79वें स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली अवसर पर, हमने 15 अगस्त 2025 को एकलव्य इंडिपेंडेंस कप-1 का सफलतापूर्वक समापन किया. हम सभी दर्शकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके उत्साहवर्धन और उत्साह ने टूर्नामेंट की भावना को बढ़ाया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रतिभागियों और खिलाड़ियों की खेल भावना, जुनून और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हैं. जिसने इस कप को यादगार बनाया.

KORBAEKLAVYA SPORTS ARENAINDEPENDENCE DAYबैडमिंटन एकल टूर्नामेंटBADMINTON TOURNAMENT

