सीएम रेखा ने दी पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स को सौगात, DU एसओएल का नया एकलव्य भवन खुला, जानिए क्या हैं सुविधाएं

नई दिल्ली: दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र “एकलव्य भवन” आज छात्रों को समर्पित किया गया. इस नए कैंपस का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया.

भव्य कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह दिन उनके लिए जीवन का एक अहम क्षण है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव और नई पहलें आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत आधार तैयार करेंगी. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं और बताया कि जब वह डूसू की जिम्मेदारी निभा रही थीं, तब उन्होंने फोन पर संपर्क किया था. प्रधान ने कहा कि आज वही साथी अलग-अलग जिम्मेदारियों में एक मंच पर हैं, यह शिक्षा की ताकत का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भवन न केवल पूर्वी दिल्ली बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि ओपन लर्निंग सिस्टम उन छात्रों के लिए वरदान है, जो नौकरी या अन्य कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं आ सकते. इस केंद्र के माध्यम से उन्हें बेहतर संसाधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.