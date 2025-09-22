ETV Bharat / state

सीएम रेखा ने दी पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स को सौगात, DU एसओएल का नया एकलव्य भवन खुला, जानिए क्या हैं सुविधाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय का यह स्वाध्याय भवन उस लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा-CM रेखा गुप्ता

EKLAVYA BHAWAN SOL DELHI UNIVERSITY
सीएम रेखा की स्टूडेंट्स को सौगात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र “एकलव्य भवन” आज छात्रों को समर्पित किया गया. इस नए कैंपस का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया.

भव्य कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह दिन उनके लिए जीवन का एक अहम क्षण है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव और नई पहलें आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत आधार तैयार करेंगी. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं और बताया कि जब वह डूसू की जिम्मेदारी निभा रही थीं, तब उन्होंने फोन पर संपर्क किया था. प्रधान ने कहा कि आज वही साथी अलग-अलग जिम्मेदारियों में एक मंच पर हैं, यह शिक्षा की ताकत का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भवन न केवल पूर्वी दिल्ली बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि ओपन लर्निंग सिस्टम उन छात्रों के लिए वरदान है, जो नौकरी या अन्य कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं आ सकते. इस केंद्र के माध्यम से उन्हें बेहतर संसाधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

Eklavya Bhawan
CM रेखा गुप्ता (SOURCE: ETV BHARAT)

इस अवसर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और भाजपा नेता आशीष सूद भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और स्थानीय लोग शामिल हुए.

Eklavya Bhawan
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में हुए शामिल (SOURCE: ETV BHARAT)

नई बिल्डिंग में अत्याधुनिक क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और सेमिनार हॉल जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि एकलव्य भवन की शुरुआत से अब छात्रों को लंबी दूरी तय किए बिना ही अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक जरूरतें पूरी करने का अवसर मिलेगा.

Eklavya Bhawan
दिल्ली विश्वविद्यालय में ई-रीजनल सेंटर एकलव्य भवन का उद्घाटन (SOURCE: ETV BHARAT)

इस तरह यह उद्घाटन न केवल एक नए शैक्षणिक केंद्र की शुरुआत है, बल्कि शिक्षा के प्रसार और सुलभता की दिशा में बड़ा कदम भी है.

ये भी पढे़ें- दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्ट का निर्देश, एडमिशन में स्पोर्ट्स कोटे के लिए अनिवार्य 5 फीसद आरक्षण का पालन करे

ये भी पढ़ें- DUSU ELECTION: छात्र राजनीति का मिनी थिएटर; देश की आजादी से लेकर अब तक निभा रहा प्रभावी भूमिका

For All Latest Updates

TAGGED:

EKLAVYA BHAWAN DELHI UNIVERSITYDHARMENDRA PRADHANSOL EAST DELHI DILSHAD GARDENDELHI UNIVERSITY SOL EKLAVYA BHAWANEKLAVYA BHAWAN SOL DELHI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.