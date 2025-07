ETV Bharat / state

क्या एकलव्य अकादमी पर लगने वाला है ताला, आशंका से खिलाड़ियों और अभिभावकों में बेचैनी - EKLAVYA ACADEMY

एकलव्य अकादमी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 13, 2025 at 9:50 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 10:52 AM IST 4 Min Read

जशपुर: एकलव्य खेल अकादमी पर ताला लटकने की आशंका से सशंकित युवा खिलाड़ियों और अभिभावकों ने कलेक्टर रोहित व्यास से बात की. परिजनों और खिलाड़ियों ने इसका संचालन जारी रखने की मांग कलेक्टर से की है. आपको बता दें कि शासन की ओर से युवा पहाड़ी कोरवा और आदिवासी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तीन साल पहले इसे शुरू किया गया था. बड़ी संख्या में युवा एकलव्य खेल अकादमी में आकर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं. एकलव्य अकादमी: रणजीता स्टेडियम में संचालित होने वाले एकलव्य अकादमी में तीरंदाजी, तैराकी और ताईक्वांडों का प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिया जाता है. इस अकादमी के लिए फंड की व्यवस्था खनिज न्यास निधि यानि डीएमएफ से की जाती है. अकादमी और छात्रावास के संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है. खिलाड़ियों और अभिभावकों में बेचैनी (ETV Bharat)

