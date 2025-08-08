Essay Contest 2025

रक्षाबंधन 2025 : एक राखी सैनिक के नाम अभियान, सैनिक भाईयों के लिए छात्रों ने भेजी 1900 राखियां - EK RAKHI SAINIK KE NAAM ABHIYAAN

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राज्य में एक राखी सैनिक के नाम अभियान चलाया गया.

Ek Rakhi Sainik ke naam Abhiyaan
एक राखी सैनिक के नाम अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 7:32 PM IST

दुर्ग: भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर पूरे देश में तैयारी पूरी हो चुकी है. बाजार में एक से बढ़कर एक सुंदर राखियां बिक रहीं हैं.वहीं दुर्ग जिले के स्कूल की मासूम बच्चियों ने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए राखियां अपने हाथों से बनाई हैं.इन राखियों को बच्चियों ने अपने हाथों से भेजा है. पोस्ट के माध्यम से ये राखियां देश के वीर जवानों तक पहुंचेंगी.

वीर सैनिकों को भिजवाई गई 1900 राखियां : देश के वीर सैनिक भाईयों की कलाई में दुर्ग जिले की छोटी-छोटी मासूम बहनों की राखी बंधेगी. जिले के 16 स्कूलों से करीब 19 सौ राखियां वीर सैनिकों के लिए भेजी गईं हैं. सभी राखियां बहनों ने अपने हाथों से बनाकर दी है. इन बहनों ने सैनिकों के नाम खत भी लिखकर भेजा है.

Ek Rakhi Sainik ke naam Abhiyaan
स्कूली बच्चों ने सैनिकों के लिए अपने हाथो ने बनाई राखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक राखी सैनिक के नाम अभियान : आपको बता दें राज्य मुख्यालय से भारत स्काउट गाइड के अंतर्गत एक राखी सैनिक के नाम अभियान को सार्थक करने जिला शिक्षा विभाग को निर्देश प्राप्त हुआ था. जिसके तहत दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आदेश जारी किया था. सभी राखियों को राज्य मुख्यालय भेजा जा रहा है. जहां से राखियां फौजी भाइयों तक पहुंचाई जाएगी.

Ek Rakhi Sainik ke naam Abhiyaan
सैनिकों के लिए भेजी गईं राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Ek Rakhi Sainik ke naam Abhiyaan
जिला प्रशासन ने किया आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला शिक्षा विभाग की सहायक संचालक सीमा नायक ने बताया कि राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार एक राखी सैनिक के नाम अभियान के तहत जिसके सभी शासकीय स्कूलों के बच्चों को इस अभियान में शामिल किया गया.

एक राखी सैनिक के नाम अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 स्कूलों से करीब 19 सौ राखियां अपने हाथों से बनाकर तैयार की गई हैं. वहीं कई बच्चों ने सैनिक भाईयों के लिए खत भी लिखकर दिए हैं. राखियों और खतों को पैकेट बंद करके भेज दिया गया है- सीमा नायक, सहायक संचालक, जिला शिक्षा विभाग

सुकमा और दंतेवाड़ा में भी हुआ आयोजन : दंतेवाड़ा की छात्राओं ने भी देश के जवानों के नाम राखियां भेजी हैं.स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, नक्सलगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व इस बार खास अंदाज़ में मनाया गया. यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने सीमा पर तैनात देश के रक्षकों, वीर जवान भाइयों के लिए रेशम की राखियों के साथ अपना स्नेह और आभार प्रकट किया.

वहीं रक्षा बंधन के अवसर पर सुकमा जिले के सुरक्षा बल के कैंपों में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. गांव की बहनें और छात्राएं अपने हाथों से बनी राखियां लेकर जवान भाइयों की कलाई सजाने पहुंचीं.सुबह-सुबह गांव की महिलाएं और बच्चियां रंग-बिरंगी राखियां, तिलक की थाली और मिठाइयों के साथ सुरक्षा बल के कैंप पर पहुंचीं. सुरक्षा में तैनात जवानों को घर और परिवार की कमी ना खले इसके लिए छात्राओं ने खुद से राखी बनाकर उन्हें बांधी.

नक्सल प्रभावित इलाकों में आयोजन का खास महत्व : नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे आयोजन का खास महत्व है. जहां एक ओर सुरक्षा बल लगातार खतरों, घने जंगलों और असमान रास्तों का सामना करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं. यह भरोसा और अपनापन ही वह पुल है, जो डर और अविश्वास के बीच की दूरी को कम करता है.


