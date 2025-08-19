जयपुर: राजस्थान भाजपा मानसून में चलाए पौधारोपण अभियान में 'टारगेट' पूरा नहीं कर पाई. पार्टी कार्यकर्ता 15 लाख पौधे ही लगा पाए और लक्ष्य से करीब 11 लाख पीछे रह गए. हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर पौधे लगाने में अव्वल रहा. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जिला भी टारगेट पूरा नहीं कर सका.

अभियान प्रभारी और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने बताया कि इस बार बूथों से दोगुने स्थान पर पौधारोपण हुआ. पहली बार हमने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की पौधा पालक के रूप में नियुक्ति दी ताकि पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ सके. जोधा ने बताया कि इस बार पार्टी ने पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख 77 हजार 778 पौधापालक नियुक्त किए. ये पौधों का परिवार के सदस्यों की तरह ध्यान रखेंगे.उन्होंने कहा कि अभियान भले खत्म हो गया लेकिन पौधे लगाने का सिलसिला जारी रहेगा.

अभियान प्रभारी नाहर सिंह जोधा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

भाजपा ने 1 जुलाई से 5 अगस्त तक एक पेड़ मां नाम के तहत पौधारोपण अभियान चलाया. हर बूथ पर 50 पौधे लगाने थे, लेकिन पार्टी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में शुरू 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को राजस्थान में सत्ता और संगठन ने जोर शोर से शुरू किया. भजनलाल सरकार ने इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा. केंद्र सरकार के अभियान के लिए प्रदेश भाजपा ने भी सरकार के साथ कदमताल का एलान किया. आह्वान किया कि हर बूथ पर कम से कम 50 पौधे लगाएंगे. अभियान के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के नेतृत्व में टीम बनाई. बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अभियान के जुटे, लेकिन टारगेट से करीब 11 लाख कम पौधे लगे. प्रदेश में करीब 52 हजार बूथ हैं. इसके हिसाब से करीब 26 लाख पौधे लगाने थे, लेकिन अभियान समाप्ति के बाद पूरे प्रदेश में पार्टी की ओर से 15,70,345 पौधे ही लग सके, जो तय टारगेट से करीब 10,20,655 कम हैं.

पौधारोपण करते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaipur (File Photo))

सीएम का गृह जिला आगे, अध्यक्ष का पिछड़ा: पौधारोपण अभियान में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हर जिले में टीम बनाई. बड़े नेताओं को अलग-अलग संभाग का जिम्मा दिया. खास बात है कि जिस संगठन ने अभियान शुरू किया, उसके मुखिया का गृह जिला ही नीचे से दूसरी पायदान पर रहा. आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सीएम भजनलाल के गृह जिले भरतपुर में 1,33,580 पौधे लगाए गए, जबकि सबसे नीचे अलवर उत्तर में 11,520 पौधे लगाए जा सके. राठौड़ के गृह जिले पाली में महज 11,900 पौधे लगाए गए. भरतपुर के बाद चूरू जिले में 71,163 पौधे लगाए गए. फिर हनुमानगढ़ 69,733, कोटा शहर 68,450, चित्तौड़गढ़ 67,000, करौली जिला 63,371 पौधों के साथ शीर्ष पांच में रहे.

यहां इतना पौधारोपण

बीकानेर शहर 34690 बीकानेर देहात 35071 श्रीगंगानगर 15200 हनुमानगढ़ 69733 चूरू 71163 जयपुर शहर 56320 जयपुर दक्षिण 35600 जयपुर देहात उत्तर 29000 सीकर 27890 झुंझुनू 30178 अलवर उत्तर 11520 अलवर दक्षिण 12627 दौसा 41520 भरतपुर 133580 धौलपुर 17034 करौली 63371 सवाई माधोपुर 12034 अजमेर शहर 18304 अजमेर देहात 47802 टोंक 36160 नागौर शहर 37986 नागौर देहात 22320 भीलवाड़ा 35160 जोधपुर शहर 13007 जोधपुर देहात दक्षिण 48448 जोधपुर देहात उत्तर 37110 पाली 11900 जालौर 12998 सिरोही 19400 बाड़मेर 23519 बालोतरा 27645 जैसलमेर 18144 उदयपुर शहर 19000 उदयपुर देहात 38320 राजसमंद 71210 बांसवाड़ा 17780 डूंगरपुर 16420 चित्तौड़गढ़ 67000 प्रतापगढ़ 14421 कोटा शहर 68450 कोटा देहात 31650 बारां 16900 बूंदी 38500 झालावाड़ 14260

1 लाख से ज्यादा स्थानों पर 15 लाख पौधे: पार्टी कार्यकर्ताओं ने 1 लाख से अधिक जगह पौधरोपण किया. अभियान में सबसे ज्यादा जोधपुर देहात उत्तर में 11 हजार 210 जगह पौधे लगाए गए. भरतपुर में 8150 जगह में सर्वाधिक लाख 83 हजार 580 पौधे लगाए गए. अलवर दक्षिण में सबसे कम 300 जगहों के साथ पौधारोपण में फिसड्डी रहा.