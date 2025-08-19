जयपुर: राजस्थान भाजपा मानसून में चलाए पौधारोपण अभियान में 'टारगेट' पूरा नहीं कर पाई. पार्टी कार्यकर्ता 15 लाख पौधे ही लगा पाए और लक्ष्य से करीब 11 लाख पीछे रह गए. हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर पौधे लगाने में अव्वल रहा. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जिला भी टारगेट पूरा नहीं कर सका.
अभियान प्रभारी और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने बताया कि इस बार बूथों से दोगुने स्थान पर पौधारोपण हुआ. पहली बार हमने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की पौधा पालक के रूप में नियुक्ति दी ताकि पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ सके. जोधा ने बताया कि इस बार पार्टी ने पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख 77 हजार 778 पौधापालक नियुक्त किए. ये पौधों का परिवार के सदस्यों की तरह ध्यान रखेंगे.उन्होंने कहा कि अभियान भले खत्म हो गया लेकिन पौधे लगाने का सिलसिला जारी रहेगा.
भाजपा ने 1 जुलाई से 5 अगस्त तक एक पेड़ मां नाम के तहत पौधारोपण अभियान चलाया. हर बूथ पर 50 पौधे लगाने थे, लेकिन पार्टी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में शुरू 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को राजस्थान में सत्ता और संगठन ने जोर शोर से शुरू किया. भजनलाल सरकार ने इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा. केंद्र सरकार के अभियान के लिए प्रदेश भाजपा ने भी सरकार के साथ कदमताल का एलान किया. आह्वान किया कि हर बूथ पर कम से कम 50 पौधे लगाएंगे. अभियान के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के नेतृत्व में टीम बनाई. बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अभियान के जुटे, लेकिन टारगेट से करीब 11 लाख कम पौधे लगे. प्रदेश में करीब 52 हजार बूथ हैं. इसके हिसाब से करीब 26 लाख पौधे लगाने थे, लेकिन अभियान समाप्ति के बाद पूरे प्रदेश में पार्टी की ओर से 15,70,345 पौधे ही लग सके, जो तय टारगेट से करीब 10,20,655 कम हैं.
सीएम का गृह जिला आगे, अध्यक्ष का पिछड़ा: पौधारोपण अभियान में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हर जिले में टीम बनाई. बड़े नेताओं को अलग-अलग संभाग का जिम्मा दिया. खास बात है कि जिस संगठन ने अभियान शुरू किया, उसके मुखिया का गृह जिला ही नीचे से दूसरी पायदान पर रहा. आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सीएम भजनलाल के गृह जिले भरतपुर में 1,33,580 पौधे लगाए गए, जबकि सबसे नीचे अलवर उत्तर में 11,520 पौधे लगाए जा सके. राठौड़ के गृह जिले पाली में महज 11,900 पौधे लगाए गए. भरतपुर के बाद चूरू जिले में 71,163 पौधे लगाए गए. फिर हनुमानगढ़ 69,733, कोटा शहर 68,450, चित्तौड़गढ़ 67,000, करौली जिला 63,371 पौधों के साथ शीर्ष पांच में रहे.
यहां इतना पौधारोपण
|बीकानेर शहर
|34690
|बीकानेर देहात
|35071
|श्रीगंगानगर
|15200
|हनुमानगढ़
|69733
|चूरू
|71163
|जयपुर शहर
|56320
|जयपुर दक्षिण
|35600
|जयपुर देहात उत्तर
|29000
|सीकर
|27890
|झुंझुनू
|30178
|अलवर उत्तर
|11520
|अलवर दक्षिण
|12627
|दौसा
|41520
|भरतपुर
|133580
|धौलपुर
|17034
|करौली
|63371
|सवाई माधोपुर
|12034
|अजमेर शहर
|18304
|अजमेर देहात
|47802
|टोंक
|36160
|नागौर शहर
|37986
|नागौर देहात
|22320
|भीलवाड़ा
|35160
|जोधपुर शहर
|13007
|जोधपुर देहात दक्षिण
|48448
|जोधपुर देहात उत्तर
|37110
|पाली
|11900
|जालौर
|12998
|सिरोही
|19400
|बाड़मेर
|23519
|बालोतरा
|27645
|जैसलमेर
|18144
|उदयपुर शहर
|19000
|उदयपुर देहात
|38320
|राजसमंद
|71210
|बांसवाड़ा
|17780
|डूंगरपुर
|16420
|चित्तौड़गढ़
|67000
|प्रतापगढ़
|14421
|कोटा शहर
|68450
|कोटा देहात
|31650
|बारां
|16900
|बूंदी
|38500
|झालावाड़
|14260
1 लाख से ज्यादा स्थानों पर 15 लाख पौधे: पार्टी कार्यकर्ताओं ने 1 लाख से अधिक जगह पौधरोपण किया. अभियान में सबसे ज्यादा जोधपुर देहात उत्तर में 11 हजार 210 जगह पौधे लगाए गए. भरतपुर में 8150 जगह में सर्वाधिक लाख 83 हजार 580 पौधे लगाए गए. अलवर दक्षिण में सबसे कम 300 जगहों के साथ पौधारोपण में फिसड्डी रहा.