ETV Bharat / state

हल्द्वानी की हर्षिका रिखाड़ी को फिर मिला 'योग रत्न' सम्मान, जानिए कौन है 'रबर डॉल'

हर्षिका को मिला योग रत्न ( फोटो सोर्स- Family Members )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 7, 2025 at 11:52 PM IST 3 Min Read