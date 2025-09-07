हल्द्वानी की हर्षिका रिखाड़ी को फिर मिला 'योग रत्न' सम्मान, जानिए कौन है 'रबर डॉल'
हल्द्वानी की हर्षिका रिखाड़ी 'योग रत्न' से सम्मानित, अब तक जीत चुकीं 15 गोल्ड मेडल, बना चुकीं कई रिकॉर्ड
हल्द्वानी: ऋषिकुल योगपीठ के तत्वाधान में देहरादून में राष्ट्रीय स्तर पर महा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया. जहां हल्द्वानी की रहने वाली 8 वर्षीया 'रबर डॉल' के नाम से मशहूर हर्षिका रिखाड़ी को योग के क्षेत्र में एक बार फिर योग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है. साथ ही हर्षिका ने वहां एक आर्टिस्टिक योग प्रस्तुति देकर बेस्ट योग परफॉर्मेंस का भी अवॉर्ड भी अपने नाम किया.
इससे पहले हर्षिका को पिछले साल दिल्ली में योग रत्न से सम्मानित किया गया था. हर्षिका की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर है तो वहीं हर्षिका के उपलब्धि पर स्कूल प्रशासन ने भी बधाई दी है. हर्षिका हल्द्वानी की एक निजी स्कूलों की छात्रा है. हर्षिका के साथ साथ पिता भुवन रिखाड़ी को भी वहां सम्मानित किया गया.
रविवार यानी 7 सितंबर को ऋषिकुल योगपीठ की ओर से देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हर्षिका अपने योग परफॉर्मेंस में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया. छोटी सी उम्र में योग के क्षेत्र में हर्षिका लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. 'रबर डॉल' के नाम से मशहूर 8 साल की हल्द्वानी की बिटिया हर्षिका रिखाड़ी ने योग के क्षेत्र में अनेक उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में अपनी नई पहचान बना ली है.
हर्षिका रिखाड़ी अब तक जीत चुकीं 15 गोल्ड मेडल: हर्षिका रिखाड़ी योगिनी योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तरीय 30 से ज्यादा मेडल और ट्रॉफी जीत चुकी हैं. इनमें 15 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं. मात्र 8 साल की उम्र में हर्षिका 6 बार नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुकी हैं और उसमें भी कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं.
दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर योग के क्षेत्र में 'इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' का अवार्ड हासिल किया. दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर 'योग रत्न' का विशेष सम्मान भी प्राप्त किया है. इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर योग के क्षेत्र में 'मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' का अवार्ड भी मिला है.
दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर योग के क्षेत्र में 'स्वर्ण भारत सम्मान' अवार्ड भी हर्षिका को मिल चुका है. इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर पर योग के क्षेत्र में योगासन 'खेल रत्न सम्मान' समेत कई अन्य अवार्ड भी जीत चुकी हैं. हर्षिका योग के साथ साथ जिम्नास्टिक में भी खूब मेहनत कर रही हैं.
कक्षा 4 की छात्रा हैं हर्षिका रिखाड़ी: हल्द्वानी के रामपुर रोड देवलचौड़ के रहने वाली 8 वर्षीय हर्षिका जस गोविन पब्लिक स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा हैं. हर्षिका योग के क्षेत्र में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि, पूरे भारत में अपना लोहा मनवा रही हैं. हर्षिका की पढ़ाई की बात की जाए तो योग के साथ-साथ पढ़ाई में भी अव्वल हैं.
