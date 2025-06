ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची की हत्या; पड़ोसी ने लाश को बोरे में भरकर भूसे में छिपाया - FIROZABAD NEWS

फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 19, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 7:19 AM IST

फिरोजाबाद: गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में घूमने आई 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई. ननिहाल में पड़ोसी के घर में ही मासूम की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. हत्यारों ने न सिर्फ बच्ची को मार डाला था, बल्कि उसके शव को बोरे में भरकर, भूसे में छिपा दिया था. पुलिस ने जब शक के आधार पर खोजबीन शुरू की, तो बच्ची की लाश बरामद हुई. पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 पड़ोसियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. घटना फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक मृत बच्ची हाथरस जिले की रहने वाली थी. वह 5वीं क्लास में पढ़ती थी. गर्मी की छुट्टियां बिताने वह नारखी थाना क्षेत्र निवासी अपने नाना के घर आई थी. मंगलवार की शाम बच्ची खेलते-खेलते अचानक गायब हो गई. परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई. पड़ोसी के घर मिली बच्ची की लाश: पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की. शक के आधार पर बुधवार रात पुलिस ने बच्ची के ननिहाल में पड़ोसी के घर की तलाशी शुरू की. घर में बच्ची की लाश मिली तो पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह गईं. मासूम के शव बोरे में बंद करके भूसे में छुपाकर रखा गया था. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.

Last Updated : June 19, 2025 at 7:19 AM IST