गोरखपुर की गुल्लक वाली बहादुर बेटी; गुल्लक के पैसे पीएम रिलीफ फंड में दान किए, कही दिल छू लेने वाली बात - GORAKHPUR NEWS

गोरखपुर की गुल्लक वाली बहादुर बेटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 1:15 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 1:29 PM IST 3 Min Read

गोरखपुर: एक तरफ भारत की बेटियां दुश्मन देश पकिस्तान को मुंहतोड़ जबाब देने का कार्य कर रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ गोरखपुर की महज 8 साल की बेटी मानवी सिंह ने सेना के इस शौर्य को सलाम करते हुए अपनी जमा पूंजी दान की है. पिछले 2 साल से अपने गुल्लक में जमा की गई पॉकेट मनी को मानवी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है. मानवी और उसके पिता से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) बेटी के जज्बे को सलाम करते हुए माता-पिता ने भी बेटी का पूरा सहयोग किया. मानवी सिंह ने बताया कि टीवी पर समाचार देखने के बाद उसके मन में यह ख्याल आया, कि सैनिकों के लिए अपने गुल्लक का पैसा दान कर दिया जाए. इस बात को उन्होंने अपने पिता आदित्य प्रताप सिंह को बताया. पिता ने बेटी का साथ देते हुए इकट्ठा किए गए पैसे में अपनी तरफ से भी कुछ योगदान दिया और 50 हजार की धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दी.

मानवी भी गई थी पहलगाम: मानवी के पिता आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले वह भी परिवार सहित श्रीनगर घूमने गए थे. पहलगाम की भी यात्रा की थी. जब आतंकी घटना हुई तो उसे देखकर मानवी बहुत दुखी थी. वह बार-बार कहती थी, कि हम लोग भी इसी जगह पर गए थे. जहां पर आतंकी घटना हुई है. जब इस घटना के बदले में भारत की पाकिस्तान के पर सैनिक कार्रवाई हुई, तो उसने मानवी के मन में यह विचार पैदा किया कि उसके गुल्लक में जो पैसे हैं, वह सेना के काम आए. पिता ने की बेटी की इच्छा पूरी: आदित्य सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले वह विदेश यात्रा पर थे. इस दौरान कुछ डॉलर उनके पास बचे हुए थे. उसको चेंज करने के साथ मानवी के गुल्लक में जो पैसे थे, उसे मिलकर प्रधानमंत्री राहत को में दान किया है. बेटी की इच्छा पूरी की है. इन पैसों का इस्तेमाल युद्ध में हो, जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब मिल सके. उन्होंने कहा कि वह इस विषय को मीडिया में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों के सुझाव पर ही इसे सामने ला रहे हैं, ताकि देश की रक्षा के लिए हो रही लड़ाई में धन की कमी न आने पाए. जो लोग भी इस तरह की मदद प्रधानमंत्री राहत कोष में करना चाहते हैं, वह भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं. यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर: विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्नल सोफिया बोलीं- खतरों को बेअसर किया... पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है भारत

