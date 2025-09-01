कोडरमा: ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत रखे गए 500 एमएम के पाइप की चोरी के मामले का कोडरमा पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने आठ चोरों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही हाइड्रा को भी पुलिस ने जब्त किया है.
जेई ने पुलिस को दी पाइप चोरी की सूचना
दरअसल, कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के बगड़ो में ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर काम कर रही कंपनी के ब्लैकलिस्टेड होने के बाद, वहां बड़ी मात्रा में 500 एमएम के पाइप, स्टॉक कर रखे गए थे, जिन्हें एक राहुल कुमार नाम का शख्स ठेकेदार बनकर मजदूरों की मदद से ट्रक में लोड करवा रहा था. इसी क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जेई को सूचना मिली और उन्होंने यह जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अनिल सिंह की अगुवाई में एक टीम गठित की गई.
16 पाइप समेत हाइड्रा मशीन जब्त
पुलिस की गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टॉक के 16 पाइप समेत हाइड्रा मशीन बरामद की है. पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वे कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों से हैं.
इस मामले में और भी लोग संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही घटनास्थल से चोरी किए गए अन्य पाइप की बरामदगी के लिए भी छापेमारी की जा रही है: रतिभान सिंह, डीएसपी मुख्यालय
