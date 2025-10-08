ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार की देर रात 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 11:15 PM IST

लखनऊ: नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इस फेरबदल से नियोजन, अर्थव्यवस्था, परिवहन, पर्यटन और स्थानीय निकायों जैसे महत्वपूर्ण विभाग प्रभावित हुए हैं. यह बदलाव राज्य में विकास योजनाओं को गति देने और सेवाओ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

सबसे प्रमुख बदलाव नियोजन विभाग में देखने को मिला है. सेल्वा कुमारी जे., जो पहले सचिव, नियोजन विभाग और महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या के पद पर तैनात थीं, अब महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा और सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी. उनकी जगह समीर वर्मा, आईएएस (प्रतीक्षारत) को नियोजन विभाग का सचिव और महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या बनाया गया है.

वर्मा का यह नया दायित्व राज्य की आर्थिक नीतियों और योजना निर्माण को नई दिशा दे सकता है.परिवहन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थानांतरण हुआ है. प्रभु नारायण सिंह, आईएएस (प्रतीक्षारत) को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) नियुक्त किया गया है.

वे मासूम अली सरवर की जगह लेंगे, जो अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पद पर कार्यरत होंगे.यूपीएसआरटीसी, जो राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का मुख्य आधार है, अब सिंह के नेतृत्व में नई ऊर्जा पा सकता है.

  • नियोजन विभाग सचि सेल्वा कुमारी जे को प्राविधिक शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है.
  • प्रतीक्षारत आईएएस समीर वर्मा को नियोजन विभाग में सचिव पद पर तैनात किया गया है.
  • प्रतीक्षारत आईएएस प्रभु नारायण सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है.
  • यूपीएसआरटीसी के प्रबंधन निदेशक मासूम अली सरवर को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर तैनात किया गया है.
  • स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के विशेष सचिव आशीष कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक पद दिया गया है.
  • कानपुर नगर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार को स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है.
  • रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय कानपुर नगर के नगर आयुक्त बनाये गये हैं.
  • मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अंजुलता को रायबरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है.

