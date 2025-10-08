ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल

यूपी में आठ आईएएस अफसरों का ट्रांसफर ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 11:15 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इस फेरबदल से नियोजन, अर्थव्यवस्था, परिवहन, पर्यटन और स्थानीय निकायों जैसे महत्वपूर्ण विभाग प्रभावित हुए हैं. यह बदलाव राज्य में विकास योजनाओं को गति देने और सेवाओ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं. सबसे प्रमुख बदलाव नियोजन विभाग में देखने को मिला है. सेल्वा कुमारी जे., जो पहले सचिव, नियोजन विभाग और महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या के पद पर तैनात थीं, अब महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा और सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी. उनकी जगह समीर वर्मा, आईएएस (प्रतीक्षारत) को नियोजन विभाग का सचिव और महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या बनाया गया है. ट्रांसफर का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)