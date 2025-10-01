बागपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी; दुबई से हो रही कांस्पीरेसी, गैंग के 8 लोग गिरफ्तार
एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर गैंग ठगी कर रहा था. आठ आरोपी गिरफ्तार किए गये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 5:33 PM IST
बागपत: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था. बागपत पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया. इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुईं.
दबाव बनाकर ट्रांसफर कराए 7 लाख रुपये: एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को विजय कुमार ने साइबर थाना बागपत में शिकायत दर्ज कराई थी. उनको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस और जज बताकर कहा कि उसके आधार कार्ड से कई वित्तीय अपराध हो चुके हैं. बताया कि मुंबई पुलिस ने उसको 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया. पीड़ित ने अपने खाते से 7 लाख रुपये IDFC बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिये.
बड़ौत क्षेत्र के रहने वाले हैं आरोपी: शिकायत मिलने पर साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की. खातों और मोबाइल नंबरों की डिटेल्स खंगालने के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में आरिफ, आसिफ, हर्ष गोयल उर्फ चिक्की, आमिर, तुषार, ललित, विशु और उज्जवल गोयल शामिल हैं. सभी बड़ौत क्षेत्र के रहने वाले हैं.
आरोपियों के पास से लग्जरी गाड़ियां मिलीं: गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 19 एटीएम/डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 3 फर्जी सिम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, IDFC बैंक का ब्लैंक चेक और कई ठगी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गये.
यही नहीं, ठगी के पैसों से खरीदे गए जेवरात, जिनमें 4 सोने की अंगूठियां, 2 चांदी की अंगूठियां, एक सोने की चेन, एक कड़ा, 2 ब्रेसलेट, एक सोने का 'ॐ' लिखा लाकेट और एक ईयररिंग भी मिले हैं. इसके अलावा पुलिस ने महिंद्रा थार और महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियां भी कब्जे में ली हैं.
दुबई तक फैला है नेटवर्क, कई तरीकों से होती है ठगी: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके गैंग का नेटवर्क दुबई तक फैला है. ये लोग इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर लोगों को फंसाते थे. सबसे पहले यूजर्स को बोनस का लालच देकर झांसे में लेते हैं. जब कोई बड़ी रकम निवेश कर देता है, तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं और रुपये हड़प लेते हैं.
दुबई से मिलता है डेटा और फर्जी वेबसाइट्स: एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि दुबई में बैठे फैजान, शुभम कुंडू, मोहित जैन और रमन जैसे साथी इनको डेटा और फर्जी वेबसाइट उपलब्ध कराते थे. भारत में बैठा गैंग कॉल और अकाउंट ऑपरेट करता था. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह और साइबर क्राइम थाने की टीम शामिल रही. सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें- त्योहारों पर यात्रियों के लिए खुशखबरी; वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में खाली हैं सीटें, जल्द करें बुकिंग