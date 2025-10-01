ETV Bharat / state

बागपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी; दुबई से हो रही कांस्पीरेसी, गैंग के 8 लोग गिरफ्तार

बागपत पुलिस को बड़ी सफलता. ( Photo Credit- Baghpat Police )

बागपत: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था. बागपत पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया. इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुईं. दबाव बनाकर ट्रांसफर कराए 7 लाख रुपये: एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को विजय कुमार ने साइबर थाना बागपत में शिकायत दर्ज कराई थी. उनको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस और जज बताकर कहा कि उसके आधार कार्ड से कई वित्तीय अपराध हो चुके हैं. बताया कि मुंबई पुलिस ने उसको 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया. पीड़ित ने अपने खाते से 7 लाख रुपये IDFC बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिये. जानकारी देते एसपी सूरज कुमार राय (Photo Credit- Baghpat Police) बड़ौत क्षेत्र के रहने वाले हैं आरोपी: शिकायत मिलने पर साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की. खातों और मोबाइल नंबरों की डिटेल्स खंगालने के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में आरिफ, आसिफ, हर्ष गोयल उर्फ चिक्की, आमिर, तुषार, ललित, विशु और उज्जवल गोयल शामिल हैं. सभी बड़ौत क्षेत्र के रहने वाले हैं.