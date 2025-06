ETV Bharat / state

यूपी में बकरीद: सड़कों के बजाय मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज, कई जगह भीड़ बढ़ने पर दो पाली में हुई दुआ - EID UL AZHA 2025

आगरा में अदा की गई बकरीद की नमाज. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 7, 2025 at 9:10 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 10:51 AM IST 3 Min Read

लखनऊ/मेरठ/आगरा: लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में सुबह से ही बकरीद की नमाज अदा की जा रही है. आगरा, कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में भी बकरीद की नमाज अदा की जा रही है. लखनऊ समेत कई जिलों में नमाज के चलते रूट डायवर्जन किया गया है. वहीं, बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस चौकसी बरत रही है. वहीं, नमाजियों ने एक-दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी. आगरा में ताजमहल परिसर में स्थित शाही मस्जिद में शनिवार सुबह बकरीद (ईद-उल-अजहा) की नमाज अदा की गई. ताजगंज और आसपास के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने एक साथ नमाज अदा की. इसके बाद नमाजियों ने देश में अमन-चैन और तरक्की की दुआ की. ईदगाह और जामा मस्जिद समेत जिले में 440 से अधिक मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई. ताज महल की शाही मस्जिद में सुबह करीब सवा आठ बजे नमाज अदा की गई. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ईदगाह समेत अन्य मस्जिद में जाकर नमाज की व्यवस्था देखी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी को मुबारकबाद दी. ताजमहल पर बकरीद की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजियों को गर्मी और तेज धूप ने परेशान किया. ताजमहल शाही मस्जिद इंतजामियां कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद इब्राहिम हुसैन जैदी ने बताया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल से देशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी गई. लखनऊ में अदा की गई बकरीद की नमाज. (etv bharat) अलीगढ़ में जिला प्रशासन की सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज सड़कों पर अदा नहीं की गई. इस कारण दो पालियों में नमाज कराई गई. अलीगढ़ शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने बताया कि ये पर्व मोहब्बत का संदेश देता है, और हमारी नमाज एक इबादत है. उन्होंने बताया कि दो पालियों में नमाज इसीलिए कराई गई ताकि लोग सड़कों पर नमाज न पढ़ें और किसी को असुविधा न हो. एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि ईद के अवसर पर पूर्व में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाकर संवाद किया गया. नगर निगम द्वारा करीब 100 सफाई प्वाइंट बनाए गए है और सभी पार्षदों को दिशा-निर्देश दिए गए थे.

