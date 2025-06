ETV Bharat / state

हलाल करने से पहले क्यों गिने जाते हैं बकरे के दांत, किन्हें नहीं देना चाहिए कुर्बानी - BAKRA EID 2025

Published : June 2, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 11:03 AM IST

EID UL ADHA 2025: बकरा ईद का त्योहार इस्लामिक समुदाय का अहम त्योहार है. इस त्योहार में बकरे सहित कुछ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. इस साल भारत में 7 जून को बकरीद यानि ईद उल अजहा मनाई जाएगी. तारीख का ऐलान दस दिन पहले चांद दिखने के बाद किया गया. बकरीद, ईद उल फितर के 2 महीने 9 दिन बाद मनाई जाती है. इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जुल-हिज्जा के दसवें दिन बकरीद मनाई जाती है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के बकरे की कुर्बानी करना चाहिए और किन लोगों पर कुर्बानी करना फर्ज है. पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह से मोहब्बत

बकरा ईद को बलिदान का प्रतीक माना जाता है. ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. इस्लाम के प्रमुख पैगंबरों में से हजरत इब्राहिम की वजह से कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई. माना जाता है कि अल्‍लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम के ख्‍वाब में आकर उनसे उनकी सबसे प्‍यारी चीज कुर्बान करने को कहा. इब्राहिम को अपनी इकलौती औलाद उनका बेटा इस्माइल सबसे अजीज था. हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे. लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे वह बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो गए. उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर जैसे ही बेटे की गर्दन पर छुरा रखा, तभी उसकी जगह दुंबा आ गया. तभी से बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता आ रहा है. बकरा ईद पर कुर्बानी के नियम (ETV Bharat) क्यों गिने जाते हैं कुर्बानी के बकरे के दांत

यह तो सब जानते हैं कि बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है. लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि बकरे की कुर्बानी से पहले उसके दांत गिने जाते हैं. दरअसल दांत गिनकर बकरे की उम्र का पता लगाया जाता है. क्योंकि कुर्बानी एक साल के बकरे की ही दी जाती है. उससे कम उम्र के बकरे की कुर्बानी जायज नहीं होती. जब बकरे के दांत 4-6 हो तो माना जाता है कि वह एक साल का है. उससे कम दांत होने पर उसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी. वह 6 से ज्यादा दांत होने पर भी बकरे की कुर्बानी जायज नहीं है. कहा जाए तो बकरीद पर न ही नवजात और न ही बुजुर्ग बकरे की कुर्बानी दी जाती है. राजगढ़ शहर काजी सैयद नाजिम अली नदवी ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि, ''बकरे के दांत इसलिए नहीं देखे और गिने जाते की वो दांत वाला है या नहीं. बल्कि दांतों से उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है कि, बकरे की उम्र एक साल पूरी हो गई है या नहीं. क्योंकि कुर्बानी के लिए बकरे का एक साल का होना जरूरी है. यदि उसके दो दांत हैं तो उसने एक साल पूरा कर लिया है, और यदि कोई बकरा स्वयं का पाला हुआ है और उसके दो दांत नहीं भी हैं और उसने एक साल पूरा कर लिया है तो वह भी कुर्बानी के लिए जायज है.

