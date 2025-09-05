ETV Bharat / state

धनबाद/जामताड़ा: धनबाद के विभिन्न प्रखंड, गांव और कस्बों में शुक्रवार को मोहब्बत एवं शांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. वहीं कुमारधुबी में शिवलीबाड़ी जामा मस्जिद के मौलाना मसूद अख्तर के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. सभी हाथों में इस्लामी झंडा लेकर फहराते हुए सड़कों पर निकल पड़े. बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी झंडा लेकर जुलूस में शामिल हुए.

इस पाक मौके पर इलाकों को पताकों एवं विभिन्न रंगों के कपड़ों से सजाया गया. कुमारधुबी ओवरब्रिज पूरी तरह से पहले ही सजा हुआ था. जगह जगह टेंट लगाकर जुलूस के स्वागत को लेकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं पानी की व्यवस्था की गई.

धूमधाम से मनाया गया ईद मिलाद उन नबी पर्व (Etv Bharat)

जुलूस में लोगों का उत्साह देखने लायक था. जिस वाहन पर मौलाना मसूद अख्तर काबिज थे, उसे विशेष तरीके से सजाया गया था. कुमारधुबी ओवरब्रिज के पास जिला पंचायत सदस्य गुलाम कुरैशी द्वारा मौलाना के स्वागत को लेकर मंच तैयार किया गया था. जिस पर मौलाना मसूद अख्तर एवं दूसरे लोगों ने आवाम को संबोधित करते हुए शांतिपूर्ण पर्व मनाने का आह्वान किया.

मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि हम लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल पूरे होने पर जन्मदिन मना रहे हैं तथा उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनके आगमन से पूरी दुनिया में हर कौम में खुशी की लहर दौड़ गई थी. हम लोग उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं. उन्होंने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया था. उनका कहना था कि जो दूसरे पर रहम नहीं करता, अल्ला ताला उस पर रहम नहीं करता है.

मोहम्मद पैगंबर साहब के 1500 वें जन्मदिन को सभी मिलजुलकर एक साथ मनाएं और खुशियां बांटें. यह पर्व गरीब असहाय लोगों की मदद करने का पर्व है: गुलाम कुरैशी, सदस्य, जिला पंचायत

जामताड़ा में धूमधाम से मनाया गया ईद ए मिलादुन्नबी

जामताड़ा में पैगंबर-इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्मदिन 12 रबीउल अव्वल (ईद-ए-मिलादुन्नबी) बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया. मुस्लिम धर्म द्वारा गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग शामिल होकर नारा लगाते हुए चल रहे थे.