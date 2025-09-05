EID E MILAD UN NABI 2025: रबीउल अव्वल इस्लामिक महीनों में से एक महीना है, जिसकी 12 तारीख को इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले जश्ने ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाते हैं. इस दिन देश के अलग अलग हिस्से में जलसे जुलूस वा मिलाद का भी आयोजन किया जाता है. कुछ लोग इसे जश्न के तौर पर मनाते हैं तो कुछ लोग गम के तौर पर देखते हैं. मिलाद उन नबी को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने राजगढ़ के मुफ्ती शाकिर फलाही से बात की.

रबीउल अव्वल इस्लाम कैलेंडर का तीसरा महीना

मुफ्ती शाकिर फलाही ने कहा कि, "इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, तीसरा महीना रबीउल अव्वल कहलाता है. 12 रबीउल अव्वल वह तारीख है, जिसे अधिकतर मुसलमान पैगम्बर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा (SAW) की पैदाइश की तारीख मानते हैं. इसी दिन हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था. बहुत से इतिहासकारों के अनुसार, इसी तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद का वफात (देहांत) भी हुई.''

राजगढ़ में दरगाह शरीफ तक जुलूस का आयोजन किया जाएगा (ETV Bharat)

हजरत मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करना

मुफ्ती शाकिर आगे कहते हैं कि, ''इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि, सिर्फ एक दिन खुशी मनाए या जश्न करें. बल्कि इस दिन का असली पैगाम तो यह है कि, हज़रत मोहम्मद की सीरत (जीवन शैली) को अपनी जिंदगी में उतारना. सच्चाई, न्याय, रहमदिली, विनम्रता, मुहब्बत, भाईचारा, इबादत और परहेजगारी और हजरत मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करना. नमाज की पाबंदी,कुरआन से लगाव,अच्छे अखलाक,और रिश्तों में सुधार करते हुए नबी के किरदार को अपनाना.

राजगढ़ में ईद मिलाद उन नबी की धूम (ETV Bharat)

इसके अतिरिक्त मुफ्ती शाकिर कहते है कि, ''पैगमंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए. हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. उम्मत को इत्तेहाद (एकता) और भाईचारे का पैगाम देना, फिरकाबंदी, नफरत और दुश्मनी से बचना चाहिए. 12 रबीउल अव्वल हमें याद दिलाता है कि नबी से मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमल से करनी है. असली "मिलाद" यह है कि हमारे किरदार में सुन्नत की रौशनी नजर आए और हम दूसरों के लिए आसानी, अमन और रहमत का जरिया बनें.''

राजगढ़ में ईद मिलाद उन नबी की रोनक देखते ही बनती है (ETV Bharat)

गौरतलब है कि, 24 अगस्त 2025 को रबी-उल-अव्वल का चांद देखा गया, जिसके बाद ईद-ए मिलाद उन नबी की तारीख 5 सितंबर तय हुई थी. ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शुक्रवार को राजगढ़ शहर के मुख्य बाजार से दरगाह शरीफ तक जुलूस का आयोजन किया जाएगा. जिसमें इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल होंगे. इस दिन मुस्लिम समुदाय प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का संदेश फैलाता है. यह पर्व न केवल पैगंबर मोहम्मद के जन्म का जश्न है, बल्कि उनकी बताई राह, शांति, समानता और इंसानियत पर चलने का संदेश भी देता है.

इस दिन क्या-क्या किया जाता है

1. मिलाद की महफिलें सजती हैं – मस्जिदों और घरों में पैगंबर साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और करुणा की बातें सुनाई जाती हैं.

2. कुरआन की तिलावत होती है – लोग कुरआन की आयतें पढ़ते और सुनते हैं.

3. जुलूस निकाला जाता है – कई जगह जुलूस के रूप में लोग नबी के संदेशों को फैलाते हैं.

4. घर और मस्जिदें सजाई जाती हैं – रौशनी, झंडों और रंग-बिरंगे सजावट से माहौल खुशनुमा बना दिया जाता है.

5. जरूरतमंदों की मदद की जाती है – गरीबों को खाना, कपड़े और जरूरी सामान बांटा जाता है.

6. दुआएं की जाती हैं – अमन, सलामती और रहमत की दुआ मांगी जाती हैं.