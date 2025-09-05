यमुना उफान पर: बसंतपुर समेत 14 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, कड़ावली गांव का कमजोर बांध बना खतरे की घंटी

ETV Bharat / state

फरीदाबाद: जिले में बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है. ऐसे में जहां एक ओर बसंतपुर इलाके में बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, वहीं, अब बाढ़ का पानी धीरे-धीरे गांव की ओर भी जाने लगा है. कड़ावली गांव में भी अब डर का माहौल है, क्योंकि यमुना नदी से सटे इस गांव का बांध कमजोर है. ऐसे में बांध के किनारे प्रशासन द्वारा बड़े-बड़े पत्थर को रखा गया है, ताकि बांध न टूट सके. हालांकि, यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है. पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है.

बांध टूटेगा तो आएगी तबाही

ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी बलदेव सिंह ने बताया कि यमुना का पानी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है. यहां पर पानी का कटाव भी देखने को मिल रहा है. हालांकि प्रशासन द्वारा यहां पर बड़े-बड़े पत्थर डाले गए थे, लेकिन पत्थर भी यमुना नदी में समा गया, जिसके बाद से दोबारा प्रशासन ने पत्थर डाला है, ताकि यह बांध टूट ना सके. इसके बावजूद भी खतरा बना हुआ है. अगर बांध टूटता है तो पूरा गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएगा.