यमुना उफान पर: बसंतपुर समेत 14 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, कड़ावली गांव का कमजोर बांध बना खतरे की घंटी

फरीदाबाद के कड़ावली गांव के कमजोर बांध को बचाने की कवायद तेज है. बांध के टूटने पर गांव में तबाही आ सकती है.

बसंतपुर समेत 14 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी
बसंतपुर समेत 14 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read

फरीदाबाद: जिले में बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है. ऐसे में जहां एक ओर बसंतपुर इलाके में बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, वहीं, अब बाढ़ का पानी धीरे-धीरे गांव की ओर भी जाने लगा है. कड़ावली गांव में भी अब डर का माहौल है, क्योंकि यमुना नदी से सटे इस गांव का बांध कमजोर है. ऐसे में बांध के किनारे प्रशासन द्वारा बड़े-बड़े पत्थर को रखा गया है, ताकि बांध न टूट सके. हालांकि, यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है. पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है.

बांध टूटेगा तो आएगी तबाही

ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी बलदेव सिंह ने बताया कि यमुना का पानी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है. यहां पर पानी का कटाव भी देखने को मिल रहा है. हालांकि प्रशासन द्वारा यहां पर बड़े-बड़े पत्थर डाले गए थे, लेकिन पत्थर भी यमुना नदी में समा गया, जिसके बाद से दोबारा प्रशासन ने पत्थर डाला है, ताकि यह बांध टूट ना सके. इसके बावजूद भी खतरा बना हुआ है. अगर बांध टूटता है तो पूरा गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएगा.

कड़ावली गांव का कमजोर बांध बना खतरे की घंटी (ETV Bharat)

बसंतपुर इलाके समेत 14 गांव में बाढ़ का पानी घुसा

इसके अलावा स्थानीय युवा मोहित ने बताया कि खतरा तो है ही, क्योंकि यहां पर कब बांध टूट जाए, पता नहीं. हालांकि प्रशासन ने बड़े-बड़े पत्थर तो डाले हैं, लेकिन डर अभी भी लगा हुआ है. बता दें पिछले 5 दिनों से जमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बसंतपुर इलाके समेत 14 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है. ऐसे में पिछले कई दिनों से प्रशासन द्वारा बचाव और राहत कार्य जारी है.

रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी

इस बीच आज गांव कबूलपुर में 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को भी एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी है. इसके अलावा प्रशासन ने बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था की है. उनकी खाने-पीने और मेडिकल सुविधा के लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था की है. हालांकि ओखला बैराज और गाजियाबाद बैराज से भी पानी छोड़ा गया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ सकता है.

