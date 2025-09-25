बस्तर में विकास को मिलेगी रफ्तार, नेशनल हाइवे नंबर 30 का होगा कायाकल्प
केशकाल सिटी पोर्शन को बेहतर बनाने के लिए ₹8.75 करोड़ की स्वीकृति गई.
September 25, 2025
बस्तर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने बस्तर ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग नंंबर 30 के केशकाल शहर खंड के डेवलपमेंट के लिए 8.75 करोड़ स्वीकृत किए हैं. X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से आदिवासी बहुल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. बस्तर में तेजी से विकास का काम होगा और लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी.
नेशनल हाइवे नंबर 30 का होगा कायाकल्प: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के बनने से क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच भी बढ़ेगी. सीएम ने इस परियोजना को मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है. सीएम ने इसे "विकसित छत्तीसगढ़" के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
बस्तर में विकास से हो रहा बदलाव: शासन की कोशिश है कि बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के जरिए विकास की रफ्तार को तेज किया जाए. सरकार की कोशिश है कि बुनियादी सुविधाएं जब बढेंगी तो अपने आप नक्सलवाद पर भी लगाम लगाना आसान होगा. सरकार एक तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन के जरिए नक्सली हिंसा को काबू कर उसे खत्म करने में जुटी है. दूसरी ओर वो विकास के कामों से आम जनता तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है. शासन ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा. इस उपललब्धि को हासिल करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है.
भक्तों को दी सीएम ने सौगात: मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शारदीय नवरात्रि के दौरान मां बम्लेश्वरी के भक्तों के लिए निःशुल्क बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है. X पर एक पोस्ट में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बताया कि काली माता सेवा समिति ने डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों के लिए चार निःशुल्क बसों की व्यवस्था की थी, जिन्हें रायपुर के आकाशवाणी चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. सीएम ने कहा कि काली माता सेवा समिति दशकों से भक्तों को बस सेवाएं प्रदान करती आ रही है.