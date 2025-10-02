ETV Bharat / state

बाड़मेर: सरकारी जमीन पर लगाया 13 सिर वाले रावण का पुतला, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर किया जब्त

October 2, 2025

बाड़मेर: जिले में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन से पहले विवाद खड़ा हो गया. यहां बुधवार रात को जिले के ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर 13 सिर वाले रावण का पुतला लाकर खड़ा कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए शिकायत की. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच रावण के पुतले को वहां से ट्रैक्टर में डालकर जब्त कर लिया गया. बाड़मेर वृत्ताधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के ग्रामीण ग्राम पंचायत के जसदेर तालाब के पास स्थित आगौर (चरागाह भूमि) की जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा फेंसिंग कराकर पौधारोपण किया गया है. बुधवार रात को यहां कुछ लोगों ने अचानक 13 सिर वाले रावण का पुतला लाकर खड़ा कर दिया. स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया. बाड़मेर वृत्ताधिकारी रमेश कुमार शर्मा (ETV Bharat Barmer)