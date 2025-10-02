ETV Bharat / state

बाड़मेर: सरकारी जमीन पर लगाया 13 सिर वाले रावण का पुतला, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर किया जब्त

राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी जमीन पर प्रशासन की बिना अनुमति के रावण का पुतला स्थापित कर दिया गया, जिसे यहां से हटाया गया.

Ravana Effigy In Barmer
सरकारी जमीन पर 13 सिर वाले रावण का पुतला (ETV Bharat Barmer)
Published : October 2, 2025 at 1:56 PM IST

बाड़मेर: जिले में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन से पहले विवाद खड़ा हो गया. यहां बुधवार रात को जिले के ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर 13 सिर वाले रावण का पुतला लाकर खड़ा कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए शिकायत की. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच रावण के पुतले को वहां से ट्रैक्टर में डालकर जब्त कर लिया गया.

बाड़मेर वृत्ताधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के ग्रामीण ग्राम पंचायत के जसदेर तालाब के पास स्थित आगौर (चरागाह भूमि) की जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा फेंसिंग कराकर पौधारोपण किया गया है. बुधवार रात को यहां कुछ लोगों ने अचानक 13 सिर वाले रावण का पुतला लाकर खड़ा कर दिया. स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया.

बाड़मेर वृत्ताधिकारी रमेश कुमार शर्मा (ETV Bharat Barmer)

सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी जुटाई. लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वहां खड़े किए गए रावण के पुतले को जब्त किया और ट्रैक्टर में डालकर कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से लेकर गए.

वृत्ताधिकारी शर्मा ने बताया कि बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत की जमीन पर रावण दहन के लिए एक पुतला स्थापित किया गया था. स्थानीय सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि पूर्व में इस स्थान पर कभी भी रावण के पुतले का दहन नहीं किया गया है. शिकायत मिलते ही अधिकारी मौके पर आए हैं. उन्होंने बताया कि प्रशासन की बिना अनुमति के यहां पर पुतला स्थापित किया गया था, जिसे यहां से हटाया गया है. पुलिस ने इस मामले में जांच-पड़ताल शुरू कर दी है कि यहां पर किन लोगों ने पुतला स्थापित किया.

