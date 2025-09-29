ETV Bharat / state

बांसड समाज के लोग हाथों से बनाते हैं रावण परिवार के पुतले, राजस्थान-गुजरात और एमपी में होगा दहन

पिताजी से जो सिखा आज बच्चे सिख रहे : बांसड समाज के हरीश बांसड और फकीरा बांसड ने बताया कि डूंगरपुर शहर में समाज के 100 परिवार हैं. वे बरसों से बांस से टोकरी, झूले ओर कई सामान बनाकर बाजार में बेचते हैं. वहीं, दशहरे के दिन रावण परिवार के पुतले बनाने का काम भी करते हैं. उनके पिताजी पुतले बनाने का काम करते थे, जिनसे उन्होंने काम सीखा और अब उनके बच्चे रावण परिवार के पुतले बनाने का काम कर रहा है. राजस्थान के माउंट आबू, भीनमाल, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली ओर गुजरात के हिम्मतनगर, दाहोद, शामलाजी समेत कई जगहों पर उनके बनाए पुतलों का ही आतिशी दहन होगा.

डूंगरपुर: प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के बांसड समाज के लोगों की ओर से बनाए गए रावण का राजस्थान सहित गुजरात और एमपी में दहन होगा. इस वर्ष बांसड समाज को रावण बनाने के कई ऑर्डर मिले हैं. बांसड समाज के लोगों की ओर से रावण के पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है. डूंगरपुर में विजयादशमी पर लक्ष्मण मैदान में 41 फीट के रावण व उसके परिवार का दहन होगा.

बांसड को अपने औजारों से आकार देते हुए दैनिक उपयोगी सामान बनाने में माहिर बांसड समाज पिछले 200 सालों से रावण और उसके परिवार के पुतले बना रहे हैं. पुतले कम खर्चीले, पर्यावरण के लिए लाभकारी और सुंदर आकर्षक बनाए जाते हैं. करीब 20 से ज्यादा शहरों में डूंगरपुर के कारीगर रावण के पुतले बना रहे हैं. यहां के कारीगरों की ओर से बनाए रावण के पुतले राजस्थान सहित गुजरात व एमपी राज्य के कई शहरों, कस्बों में दशहरे के दिन दहन होंगे. पुतलों का निर्माण करना यहां के बांसड समाज का पुश्तैनी पेशा है.

पुतले पर्यावरण के लिए लाभकारी और आकर्षक बनाए जाते हैं (ETV Bharat Dungarpur)

यूं जुटता है समाज : बांसड समाज के कुछ लोगों ने दशकों पूर्व बांस की छाबड़ियां, टोकरे बनाने व बांस बेचने के पारंपरिक काम के साथ ही रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले बनाने का काम भी शुरू किया था. यह काम ऐसा फला-फूला कि अब परिवारों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है. यह परिवार पुतलों का कुछ भाग यहां तैयार कर निर्धारित स्थान पर ले जाकर पुतलों का पूरा ढांचा तैयार करता है.

बांसड समाज के लोग पुतले बनाने में जुटे (ETV Bharat Dungarpur)

बांसड समाज के करीब 100 परिवारों के मुखिया से लेकर बच्चे तक इसमें जुटते हैं. बांसड समाज के युवा बांस की लकड़ी, कागज और आटे की लेई का इस्तेमाल करके पुतले बनाते हैं. सबसे पहले बांस से पुतले का ढांचा तैयार किया जाता है. आटे की लेई से कागज को चिपकाकर पुतले को आकार दिया जाता है. एक पुतले को बनाने में लगभग पांच दिन का समय लगता है और हर युवा एक महीने में 6-7 पुतले तैयार कर लेता है. एक पुतले से लगभग 5,000 से 6,000 की कमाई होती है. इस तरह दशहरा के सीजन में एक युवा 20 से 25 हजार रुपए तक कमा लेता है.