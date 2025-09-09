मानसून द्रोणिका का 4 दिनों तक दिखेगा असर, गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना
उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के ऊपर उसके आसपास लो और हाई एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 4:55 PM IST
रायपुर: राजधानी सहित प्रदेश के दूसरे जिले में पिछले दो तीन जिलों से लगातार गरज चमक के साथ बारिश हुई है. इस दौरान कुछ जगह पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है. यह स्थिति साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बना था. लेकिन बुधवार से मानसून द्रोणिका की वजह से पूरे प्रदेश में अगले चार दिनों तक गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. पिछले दिनों सेंट्रल छत्तीसगढ़ यानी दुर्ग और रायपुर संभाग के साथ ही बिलासपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई थी.
आकाशीय बिजली गिरने की संभावना: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के ऊपर उसके आसपास लो और हाई एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है.
भारी बारिश की संभावना: साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी का आगमन हो रहा है. जिसकी वजह से सेंट्रल छत्तीसगढ़ यानी दुर्ग बिलासपुर और रायपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश ज्यादा हो रही थी. इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में भी इसका असर देखने को मिला. मंगलवार को भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसके साथ ही मानसून द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से जा रहा जिसकी वजह से सरगुजा संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर: बुधवार से लेकर अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और हल्की बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी. 1 जून से लेकर आज तक पूरे प्रदेश में सामान्य से 2% कम बारिश दर्ज की गई है.
मानसून द्रोणिका की वजह से बदलेगा मौसम: 1 जून से लेकर 9 सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश वाले जिले जिसमें बलरामपुर में सामान्य से 54% बारिश अधिक दर्ज की गई है. वही बस्तर में सामान्य से 29% बारिश अधिक दर्ज की गई है. इसके साथ ही मोहला मानपुर चौकी में सामान्य से 32% बारिश अधिक दर्ज की गई है.
सरगुजा में सामान्य बारिश: सबसे कम बारिश वाली जिलों में बेमेतरा में सामान्य से 49% कम बारिश दर्ज की गई है. जशपुर जिले में सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज की गई है. महासमुंद में सामान्य से 25 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. सरगुजा जिले में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है. बाकी प्रदेश के जिलों में बालोद बलरामपुर बीजापुर बिलासपुर दंतेवाडा धमतरी दुर्ग जैसे बाकी शहरों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है.