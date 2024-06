ETV Bharat / state

यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ में भी जमकर बरसे बदरा, औरैया में घरों में भरा पानी, संभल में ट्रैक्टर से एसडीएम ने डूबे गांव का जाना हाल - effect of monsoon in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 20 hours ago | Updated : 11 hours ago

यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ( फोटो क्रेडिट; Etv Bharat )

औरैया में बारिश से घरों में पानी घुस गया. (video credit etv bharat) लखनऊ/औरैया/संभल/गोरखपुर/हापुड़/कुशीनगर : दक्षिण-पश्चिम के बाद मानसून ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में भी प्रवेश कर लिया. इसके साथ ही मध्यवर्ती क्षेत्रों में मानसून के आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाने की सम्भावना है. जिसके चलते आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. वहीं औरैया में बारिश का पानी घरों में भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. वहीं संभल में ट्रैक्टर पर सवार होकर एसडीएम बारिश में डूबे गांव का हाल जानने पहुंचे. वहीं जलजमाव को लेकर गोरखपुर में निगम प्रशासन सीसीटीवी के जरिए सड़कों और नालियों की निगरानी कर रहा है. जहां भी जलजमाव की तस्वीरें दिखते हीं तुरंत ही अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच जा रहे हैं. कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई वहीं दूसरी महिली की हालत गंभीर है. वहीं हापुड़ जिले में रेलवे अंडर पास में पानी भर जाने से लोगों को वहां से गुजरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.9 के सापेक्ष 7.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जोकि सामान्य से 5% काम है. वहीं 1 जून से 28 जून तक अनुमानित बारिश 82 मिलीमीटर के सापेक्ष 43.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जोकि 47% कम है. बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो 1 जून से 28 जून तक अनुमानित बारिश 93 मिली मीटर के सापेक्ष 35.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जोकि 62% कम है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 66.6 के सापेक्ष 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जोकि 17% कम है. शुक्रवार को इन जिलों में हुई बारिश : मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार को (27 को सुबह 8:30 से 28 को सुबह 8:30 तक का आंकड़ा) अंबेडकर नगर में 3 मिलीमीटर, बहराइच में 3, बलिया में 2, बांदा में 1 चंदौली में 1 फर्रुखाबाद में 5, गाजीपुर में 35, गोरखपुर में 3, जौनपुर में 2, कानपुर देहात में 2, महाराजगंज में 12, मऊ में 4, सिद्धार्थ नगर में 2, आगरा में 36, अलीगढ़ में 30, अमरोहा में 3, औरैया में 2, बंदायू में 17, बागपत में 16, बरेली में 25, बिजनौर में 2, बुलंदशहर में 28, एटा में 17.7, इटावा में 16, फिरोजाबाद में 27, नोएडा में 3, गाजियाबाद में 11, हमीरपुर में 3, हापुड़ में 5, हाथरस में 61, जालौन में 24, झांसी में 3, कासगंज में 20, ललितपुर में 5, महोबा में 23, मैनपुरी में 22, मथुरा में 19, मुरादाबाद में 35, मुजफ्फरनगर में 2, पीलीभीत में 16, रामपुर में 10, संभल में 4, शाहजहांपुर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकाॅर्ड की गई. इन जिलों में वज्रपात का अनुमान: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश (फोटो क्रेडिट : ETV Bharat) इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट : बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कासगंज, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपर, जालौन, हमीरपुर एवं आसपास इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है. तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि : राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह के समय मौसम साफ रहा. तेज धूप खिली. मौसम में नमी होने तथा तेज धूप खेलने के कारण दिन में उमस भरी गर्मी जारी रही. दोपहर बाद से कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही भी शुरू हो गई. शाम करीब 5:00 के बाद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा तेज रफ्तार हवा चलने व रात में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लखनऊ वासियों को निजात मिली. शुक्रवार को अधिकतम तापमान गुरुवार के अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष पांच डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हुए 40 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जोकि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में प्रवेश कर चुका है, जिसके परिणाम से शनिवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश के सभी आइसोलेटेड स्थान पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. औरैया में सड़कें ही नहीं, घर भी हुए लबालब : शनिवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी. बारिश से शहर के कई मुहल्ले जलमग्न हो गए, इतना ही नहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया. जिसके बाद लोग घरों से पानी निकालते नजर आए. औरैया में सड़कें हुईं जलमग्न (फोटो क्रेडिट : सोशल मीडिया) शहर में शनिवार की तड़के शुरू हुई तेज बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया. क्योंकि तेज बारिश से शहर टापू में तब्दील हो गया. शहर की ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पानी घुटने से ऊपर न हो. हालात इतने बद्तर हैं कि लोगों के घरों में भी सड़कों व नालियों का पानी घुस गया है. घरो में भरा पानी (फोटो क्रेडिट : सोशल मीडिया) घरों व सड़कों पर भरे पानी का वीडियो व फोटो लोग सोशल मीडिया पर वायरल रहे हैं.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले सत्तेश्वर निवासी हेमंत ने बताया कि सुबह जब आंख खुली तो कमरे में चारों तरफ पानी ही पानी था. औरैया में भारी बारिश से जलभराव (फोटो क्रेडिट : सोशल मीडिया) घर का किचन, कमरे, हॉल सब टापू बन चुके थे, इतना ही नहीं घर में रखा सामान भी पानी में तैर रहा था. खैर बाद में परिवार के साथ मिलकर बाल्टियों से पानी निकालने की जद्दोजहद शुरू कर पानी के निकलने का इंतजाम किया. लेकिन, घर के बाहर सड़क भी लबालब होने के चलते सब मायूस होकर बैठ गए. गोहत गांव में घुसा बारिश का पानी (video credits ETV BHARAT) संभल में ट्रैक्टर से एसडीएम पहुंचे बारिश में डूबे गांव का हालचाल लेने: संभल जिले में पिछले तीन दिन से लगातार जारी बारिश से जनजीवन को अस्त व्यस्त हो गया है. निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है. यही नहीं कुछ गांव तो ऐसे हैं जो बारिश के पानी में डूब गए हैं. जिस वजह से गांव में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए प्रशासन अमला प्रभावित गांव में पहुंच रहा है. ऐसी ही एक तस्वीर संभल के एक गांव गोहत से आई है, जहां बरसात के पानी में डूबे गांव के लोगों का हाल जानने के लिए एसडीएम ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हैं. एसडीएम ने ग्रामीणों को जल्द समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है. बता दें कि, गांव में बारिश का पानी घुस आने की वजह से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है. तो वहीं ग्रामीण या तो घरों की छत पर रुकने को मजबूर हैं या फिर ऊंचे इलाकों पर जाना पड़ रहा है. हालांकि इस बारे में एसडीएम विनय कुमार मिश्र ने बताया कि, गोहत गांव का निरीक्षण किया गया है. गांव नीचा होने के कारण गांव में बारिश के पानी के निकासी की समस्या है. गांव में जल निकासी की व्यवस्था सही रूप से न होने के कारण यहां जल भराव की स्थिति हुई है. तत्कालिक रूप से नाला खुदवाकर झील से उसे मिलाने का प्रयास किया जा रहा है. तालाब को सही किए जाने का प्रयास किया जा रहा है. जिससे गांव में जलनिकासी की व्यवस्था सही रूप से हो सके. गोरखपुर में बारिश को लेकर अलर्ट पर निगम (video credits ETV BHARAT) गोरखपुर में CCTV से जल भराव और सड़कों की निगरानी: अयोध्या और लखनऊ में बारिश के बाद सड़कों के धंसने की घटना पर सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद गोरखपुर में भी निगम और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मची है. जल निकासी के लिए बनाए गए नालों से लेकर, नवनिर्मित सड़कों सभी की निगरानी तेज कर दी गई है. नगर आयुक्त से लेकर महापौर और पार्षद सुबह-सुबह विभिन्न वार्डों में दौड़ लगा रहे हैं. अधिकारी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को तेजी के साथ पूरा करने और जल बहाव की स्थिति में लाने में जुटे हैं. यही नहीं नगर निगम परिसर में बने ITMS सेंटर के सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऐसी जगह की निगरानी और तात्कालिक रिपोर्ट ली जा रही है, जहां जल भराव हो रहा है. मतलब साफ है कि सीएम के एक्शन से गोरखपुर में भी अधिकारियों में रिएक्शन देखा जा रहा है। वह इस कोशिश में लगे हैं कि कोई ऐसी गलती न होने पाये जिससे वह सीएम के एक्शन के शिकार हो जाएं. कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत (PHOTO credits ETV BHARAT) कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत,दूसरे की हालत गंभीर: कुशीनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से शनिवार को एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. जिले के कसया थानाक्षेत्र अंतर्गत कुड़वा दिलीप नगर निवासी सुशीला देवी (45) खेत में रोपाई का काम कर रही थी. जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. जबकि अन्य एक महिला मंजू देवी का कसया सीएचसी में चल रहा है. मृत महिला के पति रोजी-रोटी कमाने घर से बाहर गए हैं. महिला की एक लड़की और एक लड़का है. लड़की की शादी हो गई है जबकि लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. हापुड़ में जलजमाव से लोग परेशान (video credits ETV BHARAT) हापुड़ रेलवे अंडर पास में जल भराव: हापुड़ में थोड़ी सी बारिश में ही जिले में चारों तरफ जल भराव हो गया है. जिसके कारण लोगों को गंदे पानी से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. हापुड़ सिटी क्षेत्र के मेरठ रोड पर स्थित रेलवे के अंडर पास में बारिश का गंदा पानी इतना ज्यादा भर गया कि, लोगों को वहां से निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद ने बताया की, रेलवे के अंडर पास में पानी भर गया है. जनता गंदे पानी से निकलने के लिए मजबूर है. जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है. यह भी पढ़ें : यूपी में मानसून एक्टिव: 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ-आसपास के इलाकों में भी होगी झमाझम बरसात - Monsoon in UP यह भी पढ़ें : Watch: यूपी के कई जिलों में हुई बारिश, आज भी कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट - up weather update

Last Updated : 11 hours ago