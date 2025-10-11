ETV Bharat / state

पेट दर्द होने पर अस्पताल पहुंची किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म, पड़ोसी युवक कई महीनों से कर रहा था रेप

श्रावस्ती की चौंकाने वाली घटना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Etv Bharat
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्तीः जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पेट दर्द होने की शिकायत पर अस्पताल पहुंची किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया है. इसके बाद परिजन और डॉक्टरों ने पूछा तो उसने पड़ोसी युवक द्वारा यौन शोषण की बात कही है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि मां-बेटे दोनों स्वस्थ है.

दरअसल, गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव 16 वर्षीय किशोरी अपने नानी के यहां रहती थी. किशोरी की नानी को आंखों से दिखाई नहीं देता था. शुक्रवार को किशोरी के के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया. किशोरी को ग्रामीणों द्वारा अस्पताल लेकर जाया गया. यहां पर डॉक्टरों ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि गर्भवती है. डॉक्टरों द्वारा तत्काल किशोरी को लेबर रूम में शिफ्ट किया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया. जब किशोरी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पड़ोस का रहने वाला युवक आए दिन उसके साथ यौन शोषण करता था और किसी को न बताने की बात कहता था.

इस मामले की जानकारी सीएमएस द्वारा पुलिस को दी गई. सूचना पर अस्पताल पहुंची गिलौला पुलिस ने जांच की और आरोपी युवक को पकड़ लिया. सीएमएस डॉक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि किशोरी को पेट दर्द होने पर लाया गया था. जिसकी जांच डॉक्टर आरके सिंह द्वारा कराई गई थी, जिसमें किशोरी के गर्भवती होने का पता चला. जैसे ही उसे लेबर रूम में शिफ्ट कराया गया जहां पर उसने एक लड़के को जन्म दिया है. किशोरी के परजनों ने बताया कि लड़की की उम्र मात्र 16 वर्ष है और अपनी नानी के यहां रहती थी. नानी को आंखों से दिखाई नहीं देता है. इस मामले की सूचना गिलौला पुलिस को दी गई थी.

क्षेत्राधिकारी इकौना भरत पासवान ने बताया कि जैसे ही जानकारी मिली मौके पर गिलौला थाने के प्रभारी विनय पांडे ने अस्पताल पहुंचकर सारी जानकारी ली. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही उसे जेल भेज दिया जाएगा. डॉक्टर ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ की छात्रा से नोएडा में रेप; ब्वाॅयफ्रेंड के माता-पिता और भाइयों पर पिटाई का आरोप, केस दर्ज

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPE IN SHRAVASTITEENAGE GIRL GIVES BIRTH CHILDश्रावस्ती में नाबालिग से रेपश्रावस्ती में किशोरी बनी मांSHRAVASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.