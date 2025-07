ETV Bharat / state

July 18, 2025

सागर: बुंदेलखंड के छोटे से कस्बे के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जब देश गुलाम था और मध्य प्रदेश का वजूद भी नहीं था, तब कोई महामानव यहां अपनी जीवन की जमा पूंजी से विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देगा. सागर के सच्चे सपूत डॉ. सर हरिसिंह गौर ने 18 जुलाई 1946 को 20 लाख की पूंजी से पहाड़ी पर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. तब भारत में सिर्फ 17 यूनिवर्सिटी थी और इस तरह सागर में 18 वीं यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी. ये भारत का एकमात्र उदाहरण है, जिसकी स्थापना किसी व्यक्ति ने अपनी निजी पूंजी से की हो, जबकि वह व्यक्ति गरीब साधारण परिवार में जन्मा था. जीवन भर संघर्ष करके विदेश में पढ़ाई की और देश के जाने माने विधिवेत्ता और शिक्षाविद के रूप में उनकी पहचान थी. डॉ. दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति रहे, तो नागपुर यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे. उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपनी जन्म भूमि के लिए ऐसी सौगात दी, जिसकी किसी भी दान से तुलना नहीं की जा सकती है. साधारण परिवार में जन्मे थे हरिसिंह गौर (ETV Bharat) साधारण परिवार में जन्मे थे हरिसिंह गौर

हरि सिंह गौर का जन्म सागर की शनिचरी तोड़ी पर 26 नवंबर 1870 को एक गरीब परिवार में हुआ था. प्रारंभिक शिक्षा सागर के गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी. इसके बाद वह जबलपुर पढ़ने चले गए और फिर नागपुर के हिलसप कॉलेज में पढ़ाई की. उन्हें स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक स्कॉलरशिप मिलती रही. नागपुर में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पूरे प्रांत में प्रथम स्थान हासिल किया था. 19 साल की उम्र में हरिसिंह गौर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए. जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की उपाधि हासिल की. हरिसिंह गौर ने जमा पूंजी से बनाई थी यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

