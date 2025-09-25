ETV Bharat / state

योगी के राज्य मंत्री का अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला पर निशाना, कही ये बात...

ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की गई है: उन्होंने कहा कि इस किचन की खास बात यह है कि यहां पर सेंट्रलाइज मशीन के द्वारा भोजन की गुणवत्ता और सफाई को ध्यान में रखते हुए खाने को तैयार किया जाता है. इसके बाद स्कूलों में खाना पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की गई है. इस काम के लिए यहां एक टीम काम कर रही है. जिसके जरिए बच्चों तक भोजन पहुंचाया जाता है. मिड डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जो भी अथक प्रयास किया जा सकते हैं. वह अक्षय पात्र और सरकार के सहयोग से किया जा रहा है.

जल्द ही किचन बनकर होगा तैयार: संदीप सिंह ने कहा कि अक्षय पात्र मिड डे मील में जो सेंट्रलाइज किचन की व्यवस्था है, उसका कानपुर में आज मेरे द्वारा भूमि पूजन किया गया है. बहुत जल्द ही यह किचन बनकर तैयार हो जाएगी. इस किचन के जरिए 10000 बच्चों की थाली तक पौष्टिक आहार पहुंचने की शुरुआत की जा चुकी है. जब यह किचन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो एक लाख बच्चों की थालियों में स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार पहुंचना शुरू हो जाएगा.

विपक्ष पर साधा निशाना: विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहां कि जिस नकारात्मक सोच के साथ उन्होंने सरकार की सकारात्मक पहल को आमजन के बीच नकारात्मक रूप में प्रदर्शित करने का काम किया, जो की पूरी तरह से विफल साबित हुई है. पीडीए पाठशाला पूरी तरह से शिक्षा का राजनीतिकरण था. विपक्ष के द्वारा इसको लेकर जो प्रयास किए गए थे. इसकी सच्चाई जब आम लोगों के बीच आई तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकार दिया.

बच्चों के भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं: इस दौरान मंत्री संदीप सिंह ने ईटीवी भारत के संवाददाता से बातचीत की. उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के भविष्य को सशक्त मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हैं और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं. हमारे मन में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक सोच नहीं है.

कानपुर: कानपुर के भौंती क्षेत्र में अक्षयपात्र फाउंडेशन के केंद्रीयकृत रसोईघर का बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने भूमि पूजन किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों को भोजन वितरित किया. अक्षयपात्र फाउंडेशन और सरकार की इस अनोखी पहल से 1.47 लाख विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा. मंत्री ने शिक्षा और पोषण में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कुपोषण में कमी लाने के लिए जोड़ दिया.

अन्य जिलों में भी शुरू किया आधुनिक किचन: मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जिस तरह से कानपुर में आधुनिक किचन की शुरुआत की गई है. जल्द ही इसे अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा. बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर इसका काम काफी तेजी से चल भी रहा है. डेढ़ सालों में जब यह किचन बनाकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी. वर्तमान समय में हमारी पांच किचन संचालित है. जबकि 6 किचनों के निर्माण का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है. जैसे ही यह पूरा हो जाता है हम डबल डिजिट पर आ जाएंगे और इनके शुरू होते ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों की थाली में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पहुंचना शुरू हो जाएगा.



सरकार के द्वारा कई सार्थक प्रयास: उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्ता परख शिक्षा मिले इसके लिए सरकार के द्वारा कई सार्थक प्रयास किए गए हैं. हमने बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ-साथ उन्हें कई अन्य गतिविधियों जैसे खेलकूद, संगीत, नाटक,चित्रकला सामुदायिक सेवा समेत अन्य गतिविधियों व्यस्त करने का काम किया है. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे है. विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को हमने डिजिटल एजुकेशन के रूप में भी चलाया है.

उन्होंने कहा कि बच्चों को हर एक सुविधा जो एक अच्छे विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में मिलनी चाहिए. हमने उसे दिशा में अपना कदम बढ़ाया है. हम प्राइवेट स्कूल से अपने परिषदीय विद्यालयों की तुलना कर सके आज हमने विद्यालयों को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है.

उन्होंने कहा कि हमारे कई ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चे हजारों की संख्या में अपना नामांकन करा कर पढ़ाई कर रहे हैं. यह बात अपने आप में दर्शाती है कि प्रदेश सरकार ने 8 साल में शिक्षा की व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया है. आने वाले समय में भी हम शिक्षा के इस स्तंभ को इसी तरीके से मजबूत बनाकर रखेंगे. प्रदेश में कोई भी बच्चा शिक्षा से न छूटे हम जल्द ही इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे.

परिषदीय विद्यालय में काफी योग्य शिक्षक: बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमारे कई ऐसे परिषदीय विद्यालय है जिनकी तुलना आप प्राइवेट स्कूलों से कर सकते हैं. क्योंकि इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा काफी ज्यादा योग्य शिक्षक है. हम इन्हीं शिक्षकों के जरिए विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ पा रहे हैं. आप किसी भी विद्यालय से हमारे परिषदीय विद्यालयों की तुलना बड़े ही आराम से कर सकते हैं.



जनपद में दो-दो विद्यालय बन रहे हैं: उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने काम भी किया है. प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में हमने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया है. आने वाले समय में सरकार सीएम कंपोजिट स्कूल के ऊपर भी काम भी कर रही है. हर जनपद में दो-दो विद्यालय बन रहे हैं. करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से इन विद्यालय को बना कर तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब यह विद्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल के सामने आप इन विद्यालयों की तुलना कर सकते हैं.



