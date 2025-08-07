शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित का नाम भी अब चर्चाओं में है. उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं, इसको लेकर अब रोहित ठाकुर का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि आलाकमान का आदेश कोई भी नहीं टाल सकता है. अगर उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो वो पीछे नहीं हटेंगे.

गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में रोहित ठाकुर ने उन्हें हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)

रोहित ठाकुर ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से पार्टी आलाकमान के आदेश को कोई नकार नहीं सकता. हालांकि, सभी नेताओं ने पार्टी हाई कमान के सामने अपनी बात रखी है. वे वर्तमान में अपनी जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं. लेकिन आला कमान कोई भी जिम्मेदारी देता है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे".

हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की चर्चाओं पर रोहित ठाकुर ने कहा कि सभी मंत्रियों ने दिल्ली में अपना पक्ष रखा है. सभी मंत्री अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं. हालांकि, किसी भी मंत्री को अगर आलाकमान कोई जिम्मेदारी देगा, तो वे उससे इनकार नहीं कर सकते.

शिक्षा मंत्री ने माना कि लंबे वक्त से कांग्रेस का संगठन न होने की वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ रहा है. आने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से पहले ही कार्यकारिणी का गठन बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाला कमान के समक्ष विजय पक्ष में रखा गया है कि जिसे भी अध्यक्ष बनाया जो दमदार नेता और पूरा हिमाचल जिसे जनता हो.

वहीं, विभाग की बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ यह रूटीन बैठक थी. बैठक में विभाग के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है. बरसाती आपदा में प्रदेश भर में करीब 500 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा है. इसमें 200 से ज्यादा स्कूल मंडी जिला में प्रभावित हुए हैं.

रोहित ठाकुर ने कहा स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है. इसके अलावा विधानसभा का मानसून सत्र आने वाला है. इसको देखते हुए भी शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है.

