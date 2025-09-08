भर्ती परीक्षा में देरी से पहुंची मंत्री की भतीजी को नहीं मिली एंट्री, जानिए फिर क्या हुआ ?
परीक्षा के लिए गुहार लगाती मंत्री की भतीजी का वीडियो वायरल हो रहा है. मंत्री दिलावर का भी इस पर बयान आया है.
Published : September 8, 2025 at 6:53 PM IST
जयपुर: सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में रविवार का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें बारां जिले के अटरू के कमला कॉन्वेंट स्कूल परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंची परीक्षार्थी सीमा परिहार अधिकारियों से बार-बार हाथ जोड़कर अंदर जाने की मिन्नतें कर रही है, लेकिन अधिकारी नियमों का हवाला देकर देरी से आए परीक्षार्थियों को एंट्री से मना कर रहे हैं.
सीमा आधे घंटे गेट के बाहर गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई. इस पर सीमा ने अपने फूफा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन लगाया और मदद की गुहार की, लेकिन बात नहीं बनी. जब ईटीवी भारत ने मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की तो उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर हैं, फिर चाहे कोई भी हो.
दरअसल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा देने के लिए गिड़गिड़ाती युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये लड़की शिक्षा मंत्री दिलावर की भतीजी सीमा है, जो देरी से परीक्षा केंद्र पहुंची. उसे अंदर नहीं जाने दिया तो काफी देर एग्जाम देने पर अड़ी रही. सीमा ने परेशान होकर अपने फूफा शिक्षा मंत्री दिलावर को फोन लगाया. उम्मीद थी कि वो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. आखिर सीमा को बिना पेपर दिए लौटना पड़ा.
पढ़ें:बदला लेने के लिए छात्रा को फेल करने का आरोप, मंत्री दिलावर ने टीचर को किया सस्पेंड
परीक्षा में सख्ती के उदाहरण: आपको बता दें कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूरे प्रदेश भर के लाखों उम्मीदवार बैठ रहे हैं. इस दौरान कई जगह समय से लेट पहुंचे परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिला. आयोग ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि तय समय के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी.