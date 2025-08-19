जयपुर: भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अब परिजनों के सामने भी पोल-पट्टी खुलेगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को चेताया कि उनकी करतूतें अब घरों की दहलीज तक पहुंचेंगी. उनके मकानों के बाहर ही जांच रिपोर्ट चस्पा की जाएगी.

दोषी अधिकारियों पर सख्ती :शिक्षा मंत्री मदन दिलावर में मंगलवार को अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए. शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी ताकि उनके परिवार को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो. शिक्षा मंत्री ने कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने और 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. मंत्री ने कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur)

महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर चिंतन शिविर: 22 और 23 अगस्त को उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर को लेकर दिलावर ने बताया कि मेवाड़ हमेशा ऊर्जा देता है. वो वीर महाराणा प्रताप की जन्म और कर्म भूमि है, इसलिए उसे चुना है. वहां शिक्षा में और क्या सुधार किया जा सकते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे और संस्कारों में बढ़ोतरी हो. इसे लेकर मंथन और चिंतन किया जाएगा. हालांकि शिविर में कौन शामिल होगा, इसे लेकर कोई स्तर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही सभी अधिकारियों को ले जाया जा सकता है. ऐसे में शिक्षा सचिव ही तय करेंगे कि किन अधिकारियों को चिंतन शिविर में ले जाएं.

शिक्षा और पंचायती राज विभाग लगाएगा 10 करोड़ पौधे :हरियालो राजस्थान अभियान के तहत दोनों विभाग ने करीब 6 करोड़ 14 लाख पौधे जियो टैग किए. शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख और पंचायती राज विभाग ने 2 करोड़ 65 लाख पौधे लगाकर जिओ टेक किए. 8.75 करोड़ कुल पौधे लगाए गए. बारिश का दौर जारी है, ऐसे में शिक्षा और पंचायती राज विभाग मिलकर कुल 10 करोड़ पौधे लगाएंगे.

आरटीई पर बोले: शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों की ओर से आरटीई में एडमिशन नहीं लिए जा रहे, उन पर तय मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करें. आपको बता दें कि मंगलवार को शिक्षा विभाग ने तय किया कि इस वर्ष भी 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह होगा. कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा.