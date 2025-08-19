ETV Bharat / state

मंत्री दिलावर ने चेताया-भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों के घरों के बाहर चिपकाएंगे जांच रिपोर्ट - STRICT ACTION ON GUILTY OFFICIALS

शिक्षा मंत्री ने कहा भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी मामलों के दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा करेंगे.

Minister Dilawar in officials meeting
अधिकारियों की बैठक में मंत्री दिलावर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read

जयपुर: भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अब परिजनों के सामने भी पोल-पट्टी खुलेगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को चेताया कि उनकी करतूतें अब घरों की दहलीज तक पहुंचेंगी. उनके मकानों के बाहर ही जांच रिपोर्ट चस्पा की जाएगी.

दोषी अधिकारियों पर सख्ती :शिक्षा मंत्री मदन दिलावर में मंगलवार को अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए. शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी ताकि उनके परिवार को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो. शिक्षा मंत्री ने कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने और 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. मंत्री ने कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जुबानी जंग: मंत्री दिलावर का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर हमला, बोले- डोटासरा जैसे भ्रष्ट लोग उछल कूद कर रहे हैं - Minister Dilawar attacks Dotasara - MINISTER DILAWAR ATTACKS DOTASARA

महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर चिंतन शिविर: 22 और 23 अगस्त को उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर को लेकर दिलावर ने बताया कि मेवाड़ हमेशा ऊर्जा देता है. वो वीर महाराणा प्रताप की जन्म और कर्म भूमि है, इसलिए उसे चुना है. वहां शिक्षा में और क्या सुधार किया जा सकते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे और संस्कारों में बढ़ोतरी हो. इसे लेकर मंथन और चिंतन किया जाएगा. हालांकि शिविर में कौन शामिल होगा, इसे लेकर कोई स्तर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही सभी अधिकारियों को ले जाया जा सकता है. ऐसे में शिक्षा सचिव ही तय करेंगे कि किन अधिकारियों को चिंतन शिविर में ले जाएं.

शिक्षा और पंचायती राज विभाग लगाएगा 10 करोड़ पौधे :हरियालो राजस्थान अभियान के तहत दोनों विभाग ने करीब 6 करोड़ 14 लाख पौधे जियो टैग किए. शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख और पंचायती राज विभाग ने 2 करोड़ 65 लाख पौधे लगाकर जिओ टेक किए. 8.75 करोड़ कुल पौधे लगाए गए. बारिश का दौर जारी है, ऐसे में शिक्षा और पंचायती राज विभाग मिलकर कुल 10 करोड़ पौधे लगाएंगे.

आरटीई पर बोले: शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों की ओर से आरटीई में एडमिशन नहीं लिए जा रहे, उन पर तय मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करें. आपको बता दें कि मंगलवार को शिक्षा विभाग ने तय किया कि इस वर्ष भी 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह होगा. कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा.

जयपुर: भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अब परिजनों के सामने भी पोल-पट्टी खुलेगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को चेताया कि उनकी करतूतें अब घरों की दहलीज तक पहुंचेंगी. उनके मकानों के बाहर ही जांच रिपोर्ट चस्पा की जाएगी.

दोषी अधिकारियों पर सख्ती :शिक्षा मंत्री मदन दिलावर में मंगलवार को अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए. शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी ताकि उनके परिवार को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो. शिक्षा मंत्री ने कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने और 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. मंत्री ने कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जुबानी जंग: मंत्री दिलावर का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर हमला, बोले- डोटासरा जैसे भ्रष्ट लोग उछल कूद कर रहे हैं - Minister Dilawar attacks Dotasara - MINISTER DILAWAR ATTACKS DOTASARA

महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर चिंतन शिविर: 22 और 23 अगस्त को उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर को लेकर दिलावर ने बताया कि मेवाड़ हमेशा ऊर्जा देता है. वो वीर महाराणा प्रताप की जन्म और कर्म भूमि है, इसलिए उसे चुना है. वहां शिक्षा में और क्या सुधार किया जा सकते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे और संस्कारों में बढ़ोतरी हो. इसे लेकर मंथन और चिंतन किया जाएगा. हालांकि शिविर में कौन शामिल होगा, इसे लेकर कोई स्तर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही सभी अधिकारियों को ले जाया जा सकता है. ऐसे में शिक्षा सचिव ही तय करेंगे कि किन अधिकारियों को चिंतन शिविर में ले जाएं.

शिक्षा और पंचायती राज विभाग लगाएगा 10 करोड़ पौधे :हरियालो राजस्थान अभियान के तहत दोनों विभाग ने करीब 6 करोड़ 14 लाख पौधे जियो टैग किए. शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख और पंचायती राज विभाग ने 2 करोड़ 65 लाख पौधे लगाकर जिओ टेक किए. 8.75 करोड़ कुल पौधे लगाए गए. बारिश का दौर जारी है, ऐसे में शिक्षा और पंचायती राज विभाग मिलकर कुल 10 करोड़ पौधे लगाएंगे.

आरटीई पर बोले: शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों की ओर से आरटीई में एडमिशन नहीं लिए जा रहे, उन पर तय मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करें. आपको बता दें कि मंगलवार को शिक्षा विभाग ने तय किया कि इस वर्ष भी 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह होगा. कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER MADAN DILAWARS WARNINGशिक्षा मंत्री मदन दिलावरINVESTIGATION REPORT PASTED HOUSES20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूर्णSTRICT ACTION ON GUILTY OFFICIALS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.