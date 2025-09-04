ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मोबाइल देखते हुए मिले टीचर - EDUCATION MINISTER MADAN DILAWAR

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों का जायजा लिया.

स्कूलों का औचक निरीक्षण
स्कूलों का औचक निरीक्षण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : September 4, 2025 at 11:38 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 12:03 PM IST

जयपुर : शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार सुबह राजधानी जयपुर के विभिन्न राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां और लापरवाहियां देखने को मिलीं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई.

सुबह-सुबह पहुंचे स्कूलों में : मंत्री दिलावर सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटर वर्क्स (पानीपेच) जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इसके बाद वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बीड़ पहुंचे और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया. निरीक्षण क्रम में तीसरा पड़ाव था, जब वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारिकापुरी पहुंचे , जहां का नजारा देखकर मंत्री महोदय हैरान रह गए.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लिया स्कूलों का जायजा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

मोबाइल पर खेलते मिले शिक्षक : निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के बजाय मोबाइल पर गेम खेलते मिले. उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि जब शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा. इस निरीक्षण के दौरान कक्षा में बैठे छात्रों से मंत्री ने जब प्रार्थना सुनाने को कहा, तो बच्चे चुप रह गए. इतना ही नहीं, जब कक्षा 9 के छात्रों से देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया, तो वे उत्तर नहीं दे पाए. यह देखकर शिक्षा मंत्री दंग रह गए और बोले कि अगर बच्चों को यह तक नहीं पता तो फिर शिक्षक स्कूल में करने क्या आते हैं.

गंदगी और अव्यवस्था पर गुस्सा : निरीक्षण के दौरान कक्षाओं और प्रांगण में गुटके और चिप्स की खाली थैलियां भी बिखरी हुई मिलीं. इस पर मंत्री ने खुद जमीन से एक चिप्स की थैली उठाकर शिक्षक को दिखाई और कहा कि क्या यही सफाई है स्कूल की ? उन्होंने विद्यालय प्रशासन को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और बच्चों की बुनियादी पढ़ाई पर फोकस करने के निर्देश दिए.

मंत्री दिलावर ने साफ किया कि लापरवाह शिक्षकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विद्यालयों का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

