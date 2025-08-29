ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण: राष्ट्रगान का अपमान, मोबाइल का दुरुपयोग और शिक्षकों की गैरहाजिरी पर सख्त एक्शन - EDUCATION MINISTER MADAN DILAWAR

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राजधानी जयपुर के कई सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 12:02 AM IST

3 Min Read

जयपुर : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मोबाइल लेकर स्कूल आने वाली शिक्षकों की भी वापस मोबाइल जांच शुरू होगी. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजधानी जयपुंर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. विद्यालय में कई अव्यवस्थाएं पाई गई. शिक्षक भी अनुपस्थित मिले

अव्यवस्था और गंदगी : मंत्री मदन दिलावर गुरुवार सुबह अचानक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क पहुंचे. मंत्री मदन दिलावर ने सबसे पहले विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की. बनीपार्क विद्यालय में कुल 37 कार्मिक पदस्थापित है, जिसमें से केवल सात शिक्षक ही विद्यालय में उपस्थित मिले. प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए अवकाश पर मिलीं. वही प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान शुरू होने पर आयशा अजीज, वरिष्ठ अध्यापिका और पुष्प लता पांडे व्याख्याता संस्कृत सावधान की मुद्रा में खड़े होने के वजाय यहां वहां घूमती नजर आई, जिस पर मंत्री ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. विद्यालय परिसर में साफ सफाई का भी अभाव नजर आया. स्कूल के कमरों में जाले लगे थे, विद्यालय परिसर में स्थित शौचालय में गंदगी के ढेर मिले.

इसे भी पढ़ें: आरपीएससी ने प्राध्यापक-कृषि के 500 पदों पर निकाली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

विद्यालय में मोबाइल पर सख्ती : इसके बाद मंत्री मदन दिलावर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार पहुंचे. जहां अधिकांश शिक्षकों के पास कक्षा कक्ष में मोबाइल मिला जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की. मंत्री दिलावर ने कहा कि यह स्थाई आदेश पूर्व में जारी है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय परिसर में कक्षा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा. उसके बावजूद विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक मोबाइल स्कूल में लेकर आ रहे हैं. मोबाइल लेकर स्कूल में आए शिक्षकों में रीना, गोपाल शर्मा वरिष्ठ अध्यापक गणित, पूनम कुमावत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, सोनल अग्रवाल, सुनीता शर्मा वोकेशनल टीचर, पूनम मंगल व्याख्याता, अनीता पीटीआई शामिल हैं.

शिक्षकों की गैरहाजिरी और छुट्टियों की जांच : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में मोबाइल की जांच पुनः प्रारंभ की जाए और जिन भी अध्यापकों के पास मोबाइल मिले उन पर कार्यवाही की जाए. सरकार के आदेशों की अवहेलना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्कूल की शिक्षिका ललिता यादव के अधिकांश समय अवकाश पर रहने की जानकारी मिली. मेडिकल लगाने की भी जांच के मंत्री ने निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द

वहीं इसी विद्यालय की पीटीआई अनीता पर भी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली है. अनीता गत 22 जून को ही उदयपुर से डेप्युटेशन पर इस विद्यालय में लगी है. इस के बाद मंत्री ने गणपति नगर के महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया. इस विद्यालय मे 24 में से मात्र 12 शिक्षक ही उपस्थित मिले. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनीपार्क में न्यायालय के द्वारा स्टे लेकर प्रधानाचार्य पद पर लगी संध्या शर्मा दो तीन दिन स्कूल आती है और आगे की उपस्थिति लगाकर चली जाती है. स्कूल में नियमित नहीं आती. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर को निर्देश दिए कि वह निरीक्षण की समस्त रिपोर्ट बनाकर भेजें.

जयपुर : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मोबाइल लेकर स्कूल आने वाली शिक्षकों की भी वापस मोबाइल जांच शुरू होगी. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजधानी जयपुंर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. विद्यालय में कई अव्यवस्थाएं पाई गई. शिक्षक भी अनुपस्थित मिले

अव्यवस्था और गंदगी : मंत्री मदन दिलावर गुरुवार सुबह अचानक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क पहुंचे. मंत्री मदन दिलावर ने सबसे पहले विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की. बनीपार्क विद्यालय में कुल 37 कार्मिक पदस्थापित है, जिसमें से केवल सात शिक्षक ही विद्यालय में उपस्थित मिले. प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए अवकाश पर मिलीं. वही प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान शुरू होने पर आयशा अजीज, वरिष्ठ अध्यापिका और पुष्प लता पांडे व्याख्याता संस्कृत सावधान की मुद्रा में खड़े होने के वजाय यहां वहां घूमती नजर आई, जिस पर मंत्री ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. विद्यालय परिसर में साफ सफाई का भी अभाव नजर आया. स्कूल के कमरों में जाले लगे थे, विद्यालय परिसर में स्थित शौचालय में गंदगी के ढेर मिले.

इसे भी पढ़ें: आरपीएससी ने प्राध्यापक-कृषि के 500 पदों पर निकाली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

विद्यालय में मोबाइल पर सख्ती : इसके बाद मंत्री मदन दिलावर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार पहुंचे. जहां अधिकांश शिक्षकों के पास कक्षा कक्ष में मोबाइल मिला जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की. मंत्री दिलावर ने कहा कि यह स्थाई आदेश पूर्व में जारी है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय परिसर में कक्षा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा. उसके बावजूद विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक मोबाइल स्कूल में लेकर आ रहे हैं. मोबाइल लेकर स्कूल में आए शिक्षकों में रीना, गोपाल शर्मा वरिष्ठ अध्यापक गणित, पूनम कुमावत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, सोनल अग्रवाल, सुनीता शर्मा वोकेशनल टीचर, पूनम मंगल व्याख्याता, अनीता पीटीआई शामिल हैं.

शिक्षकों की गैरहाजिरी और छुट्टियों की जांच : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में मोबाइल की जांच पुनः प्रारंभ की जाए और जिन भी अध्यापकों के पास मोबाइल मिले उन पर कार्यवाही की जाए. सरकार के आदेशों की अवहेलना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्कूल की शिक्षिका ललिता यादव के अधिकांश समय अवकाश पर रहने की जानकारी मिली. मेडिकल लगाने की भी जांच के मंत्री ने निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द

वहीं इसी विद्यालय की पीटीआई अनीता पर भी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली है. अनीता गत 22 जून को ही उदयपुर से डेप्युटेशन पर इस विद्यालय में लगी है. इस के बाद मंत्री ने गणपति नगर के महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया. इस विद्यालय मे 24 में से मात्र 12 शिक्षक ही उपस्थित मिले. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनीपार्क में न्यायालय के द्वारा स्टे लेकर प्रधानाचार्य पद पर लगी संध्या शर्मा दो तीन दिन स्कूल आती है और आगे की उपस्थिति लगाकर चली जाती है. स्कूल में नियमित नहीं आती. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर को निर्देश दिए कि वह निरीक्षण की समस्त रिपोर्ट बनाकर भेजें.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL INSPECTIONEDUCATION MINISTER ACTIONGOVERNMENT SCHOOL IRREGULARITIESमदन दिलावर स्कूल निरीक्षणEDUCATION MINISTER MADAN DILAWAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.