जयपुर : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मोबाइल लेकर स्कूल आने वाली शिक्षकों की भी वापस मोबाइल जांच शुरू होगी. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजधानी जयपुंर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. विद्यालय में कई अव्यवस्थाएं पाई गई. शिक्षक भी अनुपस्थित मिले

अव्यवस्था और गंदगी : मंत्री मदन दिलावर गुरुवार सुबह अचानक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क पहुंचे. मंत्री मदन दिलावर ने सबसे पहले विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की. बनीपार्क विद्यालय में कुल 37 कार्मिक पदस्थापित है, जिसमें से केवल सात शिक्षक ही विद्यालय में उपस्थित मिले. प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए अवकाश पर मिलीं. वही प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान शुरू होने पर आयशा अजीज, वरिष्ठ अध्यापिका और पुष्प लता पांडे व्याख्याता संस्कृत सावधान की मुद्रा में खड़े होने के वजाय यहां वहां घूमती नजर आई, जिस पर मंत्री ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. विद्यालय परिसर में साफ सफाई का भी अभाव नजर आया. स्कूल के कमरों में जाले लगे थे, विद्यालय परिसर में स्थित शौचालय में गंदगी के ढेर मिले.

विद्यालय में मोबाइल पर सख्ती : इसके बाद मंत्री मदन दिलावर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार पहुंचे. जहां अधिकांश शिक्षकों के पास कक्षा कक्ष में मोबाइल मिला जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की. मंत्री दिलावर ने कहा कि यह स्थाई आदेश पूर्व में जारी है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय परिसर में कक्षा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा. उसके बावजूद विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक मोबाइल स्कूल में लेकर आ रहे हैं. मोबाइल लेकर स्कूल में आए शिक्षकों में रीना, गोपाल शर्मा वरिष्ठ अध्यापक गणित, पूनम कुमावत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, सोनल अग्रवाल, सुनीता शर्मा वोकेशनल टीचर, पूनम मंगल व्याख्याता, अनीता पीटीआई शामिल हैं.

शिक्षकों की गैरहाजिरी और छुट्टियों की जांच : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में मोबाइल की जांच पुनः प्रारंभ की जाए और जिन भी अध्यापकों के पास मोबाइल मिले उन पर कार्यवाही की जाए. सरकार के आदेशों की अवहेलना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्कूल की शिक्षिका ललिता यादव के अधिकांश समय अवकाश पर रहने की जानकारी मिली. मेडिकल लगाने की भी जांच के मंत्री ने निर्देश दिए.

वहीं इसी विद्यालय की पीटीआई अनीता पर भी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली है. अनीता गत 22 जून को ही उदयपुर से डेप्युटेशन पर इस विद्यालय में लगी है. इस के बाद मंत्री ने गणपति नगर के महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया. इस विद्यालय मे 24 में से मात्र 12 शिक्षक ही उपस्थित मिले. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनीपार्क में न्यायालय के द्वारा स्टे लेकर प्रधानाचार्य पद पर लगी संध्या शर्मा दो तीन दिन स्कूल आती है और आगे की उपस्थिति लगाकर चली जाती है. स्कूल में नियमित नहीं आती. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर को निर्देश दिए कि वह निरीक्षण की समस्त रिपोर्ट बनाकर भेजें.