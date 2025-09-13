ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलवर में किए लोकार्पण, बोले– राजस्थान में अब अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा

शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि राजस्थान की किताबों में अकबर को अब 'महान' नहीं, बल्कि एक 'लुटेरा और आतंकवादी' के रूप में पढ़ाया जाएगा-

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
अलवर: शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को अलवर के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले की बातों को भूल जाना चाहिए, जब स्कूलों में 'ग' से 'गधा' पढ़ाया जाता था. अब 'ग' से 'गणेशजी' पढ़ाना है. उन्होंने कहा कि उन बातों को भी भूल जाइए, जब अकबर को महान बताकर महाराणा प्रताप का अपमान किया जाता था.

उन्होंने कहा कि राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में कहीं भी यह नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अकबर महान था. अकबर एक लुटेरा और आतंकवादी था. यह बात शिक्षा मंत्री ने अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम के दौरान कही. दिलावर ने कहा कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादलों के बारे में निर्णय सरकार और मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले जिले के भीतर ही होते हैं. अन्य जिलों में तबादला होने पर उनकी वरिष्ठता खत्म हो जाती है, इसलिए ज्यादातर शिक्षक तबादला नहीं चाहते. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहर के जिलों में कार्यरत शिक्षकों की कठिनाइयों को समझते हुए उनके तबादले करने के प्रयास किए जाएंगे.

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेश में संस्कारयुक्त शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि आधुनिक साधनों के साथ नैतिक मूल्यों का समावेश ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगा. उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आर्य नगर में पीएबी योजनांतर्गत 47 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पुस्तकालय, कंप्यूटर व प्रयोगशाला कक्षों का लोकार्पण किया. बहादुरपुर विद्यालय में डिजिटल कक्षा-कक्ष और मॉडल बाल पुस्तकालय का उद्घाटन किया.

विज्ञान संकाय शुरू करने की घोषणा: समारोह में शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से बहादुरपुर विद्यालय में विज्ञान संकाय का संचालन शुरू होगा. इसी प्रकार महात्मा गांधी विद्यालय, आर्य नगर में भी अगले सत्र से विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाएगा. इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है. दो वर्ष पूर्व जहां प्रदेश 11वें स्थान पर था, वहीं अब वह देशभर में तीसरे स्थान पर आ चुका है. कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे.

