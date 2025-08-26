रायपुर: 20 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद गजेंद्र यादव ने सोमवार 25 अगस्त को पदभार ग्रहण किया. मिनिस्टर का चार्ज लेने के बाद उन्होंने तुरंत विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई. इस मीटिंग में गजेंद्र यादव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बच्चों को शिक्षित करने में कोई कमी न छोड़ें. राज्य में क्वॉलिटी एजुकेशन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

स्कूल में एजुकेशन का स्तर सुधारा जाए: शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर फोकस रखें. बेहतर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. क्योंकि शिक्षा से ही समाज और राज्य का भविष्य बेहतर बनता है.

शिक्षा से ही समाज और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होता है, इसलिए विद्यालयों में पढ़ाई की नियमित निगरानी करना शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है- गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़

अधिकारी अपने क्षेत्र के स्कूल की जानकारी जुटाएं: गजेंद्र यादव ने अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक स्कूलों की जानकारी जुटाएं. स्कूल में किस तरह पढ़ाई हो रही है. इसे लेकर लगातार टीचर्स और प्रिंसिपल से बात करते रहें. अधिकारी जितना ज्यादा सक्रिय होगा उतना ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा.

शिक्षा और शिक्षण कार्य को लेकर आदेश: शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को स्कूल का शैक्षणिक कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर भी वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग का काम गर्मियों की छुट्टियों में किया जाए. जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. शिक्षकों को नई तकनीकों और नए नवाचारों के मेथड से वाकिफ कराया जाए.

शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करें. विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है, जब अधिकारी, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन मिलकर एक साझा दृष्टिकोण पर काम करेंगे- गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़

इस मीटिंग में शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे. इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी विभाग की पूरी जानकारी से जुड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री को दी.