देहरादून: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नियमावली में देरी को लेकर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है. दरअसल, काफी समय से इसके लिए नियमावली तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं. लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी इस पर काम नहीं हो पाया है. अब शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द इस पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

प्रदेश में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) नियमावली तैयार करने में तेजी लाने को कहा है. इसके लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को तत्काल कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमावली से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की नियमावली तैयार करने के प्रयास किया जा रहे हैं. लेकिन इस पर विभाग स्तर से तेजी नहीं लाई जा पा रही है.

प्रदेश में पिछले 4 साल से नियमावली तैयार नहीं की जा सकी है. इतने समय तक नियमावली ना बन पाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने हैरानी भी जताई. इस दौरान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और डायट की नियमावली को 1 महीने के भीतर तैयार करने और कैबिनेट में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए.

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लंबे समय से अकादमिक और पैरा अकादमी के पद खाली पड़े हुए हैं. जिसके चलते शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और इसका खामियाजा भी प्रदेश के छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है. राज्य के 13 डायटों में प्रवक्ता के खाली 221 पदों पर जल्द भर्ती के लिए अध्ययन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

खास बात यह है कि डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता के 69 और प्रवक्ता के 53 पद खाली हैं. जाहिर है कि यह स्थिति शैक्षणिक कार्यों के लिए भी दिक्कत पैदा कर रही है. ऐसे में इसके लिए कोई नियमावली का ना होना और भी ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा है. फिलहाल अब अधिकारियों को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए नियमावली तैयार करने और खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा गया है.

