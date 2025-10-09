बच्चों को तनाव, चिंता और डिप्रेशन से बचाने के लिए शिक्षा विभाग का नया प्लान, 10 से 18 अक्टूबर तक करने जा रहा ये काम
छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ बढ़ायेगा बेसिक शिक्षा विभाग, टेली मानस सेवाओं से परिचित होंगे बच्चे.
लखनऊ : अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर उत्तर प्रदेश बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग 10 से 18 अक्टूबर तक प्रदेशभर के विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. बेसिक शिक्षा विभाग यह कार्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए करेगा. यह कार्यक्रम बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
विद्यार्थियों को मनोदर्पण पोर्टल और टेली मानस सेवाओं से अवगत कराया जायेगा. इन माध्यमों के अन्तर्गत 844-844-0832 और 14416 या 1-8008914416 नंबर्स पर निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा. बता दें कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव इंटरैक्टिव सत्र आयोजित होंगे, जिसमें तनाव प्रबंधन, संवाद कौशल, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अन्य सत्र शामिल होंगे. अभिभावकों को भी इन सत्रों में शामिल होने और बच्चों की मानसिक स्थिति के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
बच्चों के समग्र विकास पर फोकस किया जा रहा है. हम बच्चों को तनाव, चिंता और अवसाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बना रहे हैं. मनोदर्पण और टेली मानस जैसी सेवाओं के माध्यम से हर बच्चा मानसिक स्वास्थ्य के संसाधनों तक आसानी से पहुंच सके, यह हमारी प्राथमिकता है.
- संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश
इस दौरान विद्यालयों में हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल की जानकारी दीवारों पर प्रदर्शित जायेगी. शिक्षकों द्वारा बच्चों और अभिभावकों को टेली मानस ऐप डाउनलोड और उपयोग करने की जानकारी दी जाएगी, जिससे छात्र और उनका परिवार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे.
बेबिनार में मिलेंगे जीवनशैली सुधार के टिप्स : बेबिनार में विशेषज्ञों द्वारा जीवनशैली सुधार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग जैसी आदतों पर भी जोर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, बच्चों को तनाव या अवसाद की स्थिति में विशेषज्ञ सहायता लेने और अपने परिवार एवं मित्रों से संवाद बनाए रखने की प्रेरणा भी दी जाएगी.
अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित यह पहल बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित, सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. जब बच्चे मानसिक रूप से सशक्त होंगे, तभी समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत होगी.
- मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
