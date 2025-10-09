ETV Bharat / state

बच्चों को तनाव, चिंता और डिप्रेशन से बचाने के लिए शिक्षा विभाग का नया प्लान, 10 से 18 अक्टूबर तक करने जा रहा ये काम

लखनऊ : अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर उत्तर प्रदेश बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग 10 से 18 अक्टूबर तक प्रदेशभर के विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. बेसिक शिक्षा विभाग यह कार्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए करेगा. यह कार्यक्रम बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

विद्यार्थियों को मनोदर्पण पोर्टल और टेली मानस सेवाओं से अवगत कराया जायेगा. इन माध्यमों के अन्तर्गत 844-844-0832 और 14416 या 1-8008914416 नंबर्स पर निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा. बता दें कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव इंटरैक्टिव सत्र आयोजित होंगे, जिसमें तनाव प्रबंधन, संवाद कौशल, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अन्य सत्र शामिल होंगे. अभिभावकों को भी इन सत्रों में शामिल होने और बच्चों की मानसिक स्थिति के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा.