जयपुर: दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की तर्ज पर अब शिक्षा विभाग अपनी प्रत्येक इमारत के निर्माण की तिथि के साथ उस भवन की अधिकतम अवधि भी लिखेगा ताकि हादसे टाले जा सकें. उदयपुर में पीएमश्री विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये बड़ा फैसला लिया. इसके साथ ही शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अन्य कर्मियों को इंजीनियर के पद से हटाते हुए मूल पद पर लगाने के निर्देश दिए. इंजीनियर के विभिन्न पदों पर काम कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं. वहीं अब शिक्षा विभाग के तहत होने वाले भवन निर्माण का थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया जाएगा. शिक्षा विभाग के तहत होने वाले भवन निर्माण टेंडर में अब एक शर्त और जोड़ी जाएगी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य परियोजना निदेशक डॉ. अनुपमा जोरवाल को निर्देश दिया कि निर्माणकर्ता फर्म को भुगतान से पहले थर्ड पार्टी निरीक्षण की शर्त टेंडर में जोड़ी जाए. थर्ड पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद ही ठेकेदार को निर्माण कार्य का भुगतान किया जाए. थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए पैनल तैयार किया जाएगा. इसमें किन्हीं तीन अधिकारियों को थर्ड पार्टी निरीक्षण को भेजेंगे ताकि निरीक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाई जा सके.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर. (ETV Bharat Jaipur)

मंत्री दिलावर ने स्टेट लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक इंजीनियर की जगह काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत हटाकर मूल पद पर लगाया जाए. निर्माण कार्य में लगे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी योग्यता नहीं होने के चलते वहां से हटाया जाए. उनकी जगह पर सिविल कार्य में दक्ष इंजीनियर्स से ही काम कराया जाए. शिक्षा मंत्री ने अहमदाबाद हवाई दुर्घटना का हवाला देते हुए कहा कि हादसे तो कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकते, लेकिन विभाग पूरी सावधानी बरतेगा कि दुर्घटनाएं ना हों. निर्माण क्वालिटी ठीक हो, किसी भी भवन की अधिकतम अवधि तक वो जर्जर ना हो, इसके लिए अब जो निर्माण होगा, उसमें निर्माण कब हुआ, इसकी तारीख लिखने के साथ दवाइयों की एक्सपायरी डेट की तरह ही बिल्डिंग की एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी.

उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सामान्यतः पीडब्ल्यूडी निर्माण करता है और उसमें लगे सिविल इंजीनियर ही इस काम को देखेंगे. वहीं, फॉरेस्ट लैंड पर चल रहे स्कूल भवनों के जर्जर स्थिति पर कहा कि विभाग के पास ऐसी सूचना नहीं है कि कोई स्कूल फॉरेस्ट की जमीन पर चल रहे हैं, यदि ऐसे मामले ध्यान में आते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा. वन विभाग से बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा, यदि ऐसे विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, और पुनर्निर्माण करना है तो उन्हें दूसरी जगह बनाएंगे.