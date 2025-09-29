ETV Bharat / state

सरकारी के साथ अब प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स का भी होगी सेहत की जांच, रखेंगे डिजिटल रिकॉर्ड

जयपुर: शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के छात्रों के साथ ही प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा. सत्र 2024-25 के चिह्नित विद्यार्थियों को आई टेस्ट कर चश्मा वितरण के काम में गति और छात्रों के रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन इंटीग्रेट करने के निर्देश दिए. सभी सीबीईओ को सर्वे में सर्जरी के लिए चिह्नित छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी के साथ 10 अक्टूबर तक वेरीफिकेशन रिपोर्ट निदेशालय भेजने के निर्देश दिए.

हाल में राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा क्षेत्र में डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया था. राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा. अब इस नवाचार को सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में शुरू करने की तैयारी है. इस संबंध में सोमवार को स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि अब न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. इससे बच्चों की सेहत संबंधी समस्याएं समय रहते पहचान में आ सकेंगी. सत्र 2024-25 में जिन विद्यार्थियों को दृष्टि संबंधी दिक्कतें पाई हैं, उनके लिए आई टेस्ट और चश्मा वितरण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, ताकि वे बिना परेशानी के पढ़ सकें.

प्रगति के साथ सेहत पर नजर: शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि छात्रों की शैक्षणिक जानकारी के साथ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ऑनलाइन जोड़ने से उनकी प्रगति और सेहत दोनों पर एकसाथ नजर रखी जा सकेगी. जिन बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता है, उनकी सेहत पर लगातार निगरानी और वेरीफिकेशन रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक निदेशालय भेजने की जिम्मेदारी सीबीईओ को दी है. इससे बच्चों को समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.