नशे में टल्ली मास्टर पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड

मंडी जिले की नाचन विधानसभा क्षेत्र में नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचने वाले हेडमास्टर पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित.

नशे में टल्ली मास्टर पर सस्पेंड (ETV Bharat)
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की नाचन विधानसभा क्षेत्र में नशे में टल्ली मास्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. नशे में धुत होकर एग्जाम दे रहे बच्चों को बीच में पहुंचने वाले हेडमास्टर पर शिक्षा विभाग ने सख्त एक्शन लिया है. शिक्षा विभाग ने टल्ली मास्टर को सस्पेंड कर दिया है. इस पूरे मामले में आगामी जांच जारी है.

नशे में टल्ली मास्टर पर गिरी गाज

नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचना प्राइमरी स्कूल गराड़ी गाड़ के हेडमास्टर को भारी पड़ गया है. मंडी जिला उप शिक्षा अधिकारी विजय गुप्ता ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "शिक्षा विभाग ने टल्ली मास्टर को सस्पेंड कर दिया है. खंड शिक्षा अधिकारी चच्योट-2 ने खुद मौके पर जाकर की मामले की जांच पड़ताल की. प्रारंभिक जांच में शिक्षक जयराम दोषी पाया गया है. हेड मास्टर शराब पीकर स्कूल आया था और वहां बेसुध हालत में पड़ा हुआ था. विभाग ने जांच पड़ताल के बाद शिक्षक निलंबित कर दिया है."

नशे में टल्ली मास्टर का वीडियो वायरल

नाचन विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्राइमरी स्कूल गराड़ी गाड़ का हेडमास्टर नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंच गया. घटना उस वक्त की है जब एक ओर बच्चे स्कूल में एग्जाम दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर नशे में धुत स्कूल का हेडमास्टर बेसुध होकर फर्श पर गिर गया. मास्टर के सिर और चेहरे पर गहरे जख्मों से खून बह रहा था. जैसे ही इसकी जानकारी अभिभावकों को लगी वे फौरन स्कूल पहुंच गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.

अभिभावकों ने की थी कार्रवाई की मांग

पंचायत उप प्रधान संतोष कुमार ने बताया कि, "ये शिक्षक पहले भी कई बार नशे में धुत होकर स्कूल आता रहा है. इसको लेकर कई बार शिक्षा विभाग में शिकायत भी की गई है. लेकिन, हर बार मामले को नजरअंदाज कर दिया गया. अभिभावकों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. स्कूल में ऐसे शिक्षक के रहते बच्चों का भविष्य खतरे में है. प्रशासन और सरकार ऐसे शिक्षकों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए. विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न हो, इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए."

