शिक्षा विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मिला गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड

प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को ​डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड से नवाजा गया है.

Anupama Jorwal with the Scotch Award
स्कॉच अवॉर्ड के साथ अनुपमा जोरवाल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा क्षेत्र में डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है. राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है. इस नवाचार को अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है.

बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग: दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट समारोह में राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड प्राप्त किया. ये पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन एवं स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर ने प्रदान किया. इस संबंध में अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग करना और उन्हें समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना है. इस पहल के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्रों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. प्रत्येक विद्यार्थी का ब्लड प्रेशर, बीएमआई, हाइट-वेट, आई टेस्ट, डेंटल हेल्थ, पोषण स्तर सहित आवश्यक चिकित्सकीय पैरामीटर दर्ज किए जाते हैं. मोबाइल ऐप और टैबलेट से ये डाटा सीधे राज्यस्तरीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ाव कर आवश्यक मामलों को खुद-ब-खुद रेफरल किया जाता है, ताकि बच्चों को समय पर उचित इलाज मिल सके.

छात्र की यूनिक हेल्थ आईडी हो रही तैयार: इस प्रणाली से पहले सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित था. वहीं अब ये डिजिटली ट्रैक करने योग्य और सतत मॉनिटरिंग आधारित व्यवस्था बन गई है. इससे प्रत्येक छात्र का यूनिक हेल्थ आईडी तैयार होकर पूरे स्कूल जीवन तक ट्रैक रहेगा. यदि छात्र के पोषण की कमी, एनीमिया, दृष्टिदोष जैसी समस्याओं का समय पर पता चल जाएगा, तो उसे उचित उपचार भी मिल सकेगा. चूंकि बेहतर स्वास्थ्य का सीधा असर छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई पर पड़ता है और यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे.

